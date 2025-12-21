Sheinbaum supervisa avances del tren México-Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este martes los avances en la construcción del tren para pasajeros México-Querétaro, uno de los proyectos prioritarios de su administración, el cual se estima tendrá una demanda de 10 millones de usuarios al año y conectará vía férrea el centro con el norte del país.

El recorrido se realizó en el predio donde se construirá la estación San Juan del Río, en Querétaro, punto estratégico de la ruta ferroviaria.

El tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro implica un gran esfuerzo de integrantes del Gobierno de México: derecho de vía, estudios de movilidad e ingeniería, así como su ejecución a cargo de los ingenieros militares. Vamos avanzando.

Avance del 7.5% sin contratiempos

Durante el acto, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares “Felipe Ángeles”, informó que la obra presenta un avance general de 7.5%.

“Este tren se acerca a 8% de avance. No tenemos mayores contratiempos. Podremos cumplir con los tiempos establecidos. Pedimos perdón a la gente por las molestias temporales”, señaló.

El mando castrense subrayó que esta vía férrea es clave al tratarse del eje troncal del sistema ferroviario de pasajeros hacia el norte del país.

Trabajo interinstitucional y respeto a la propiedad

La mandataria federal destacó que detrás del avance registrado existe un amplio esfuerzo coordinado entre distintas dependencias federales.

Explicó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha trabajado en la liberación del derecho de vía, la adquisición de terrenos y el consenso con los propietarios, bajo el principio de que “nada es por la fuerza” y con pagos a precio justo.

A ello se suma la labor de los ingenieros militares encargados de la construcción y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, responsable del diseño del proyecto.

Características del tren México-Querétaro

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, detalló que el tren conectará la terminal Buenavista, en la Ciudad de México, con La Corregidora, en el centro histórico de Querétaro, en un tiempo aproximado de dos horas.

Además, contará con estaciones en Huehuetoca, Tula, San Juan del Río y Querétaro Central. La vía tendrá una longitud de 226 kilómetros, será doble y permitirá velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González (PAN), agradeció la visita de la presidenta y afirmó que esta obra representará “un antes y un después” para la entidad, al fortalecer la movilidad, el desarrollo económico y la conectividad regional.

