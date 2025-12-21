Podcast
EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Nacional

Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa

Enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en Escuinapa activaron un operativo estatal y federal; autoridades piden evitar la zona

  • 21
  • Diciembre
    2025

El municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, vivió este domingo un nuevo episodio de violencia marcado por enfrentamientos armados, balaceras en zonas urbanas y bloqueos carreteros, lo que provocó la activación de un operativo interinstitucional por parte de autoridades estatales y federales.

Desde las primeras horas de la mañana se reportaron detonaciones de armas de alto calibre, lo que generó pánico entre la población.

Además, algunos vehículos fueron incendiados con el objetivo de obstruir las vialidades.

Tres accesos bloqueados

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los tres principales accesos al municipio fueron bloqueados en puntos estratégicos:

  • Carretera libre México 15, en el tramo Rosario–Escuinapa.
  • Autopista Mazatlán–Tepic, a la altura de Tecualilla.
  • Carretera estatal Escuinapa–Teacapán, en la zona de La Estacada, donde un camión de transporte escolar fue atravesado para impedir la circulación.

Operativo interinstitucional en marcha

Ante la situación, el Grupo Interinstitucional mantiene un despliegue de seguridad en la región para atender el evento, controlar la situación y restablecer el tránsito en las vialidades afectadas.

La Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por las zonas bloqueadas, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y no se ha precisado un tiempo estimado para la reapertura total de los accesos.

Las autoridades señalaron que se emitirá información conforme avance el operativo y se normalicen las condiciones de seguridad en el municipio.


Comentarios

Etiquetas:
