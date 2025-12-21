Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa

El municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, vivió este domingo un nuevo episodio de violencia marcado por enfrentamientos armados, balaceras en zonas urbanas y bloqueos carreteros, lo que provocó la activación de un operativo interinstitucional por parte de autoridades estatales y federales.

Desde las primeras horas de la mañana se reportaron detonaciones de armas de alto calibre, lo que generó pánico entre la población.

#SSPSinaloa informa que, este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y un evento de seguridad en Escuinapa, el cual ya es atendido por el Grupo Interinstitucional en este municipio.



Se pide a la población estar atenta, evitar circular por… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 21, 2025

Además, algunos vehículos fueron incendiados con el objetivo de obstruir las vialidades.

Tres accesos bloqueados

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los tres principales accesos al municipio fueron bloqueados en puntos estratégicos:

Carretera libre México 15, en el tramo Rosario–Escuinapa.

Autopista Mazatlán–Tepic, a la altura de Tecualilla.

Carretera estatal Escuinapa–Teacapán, en la zona de La Estacada, donde un camión de transporte escolar fue atravesado para impedir la circulación.

Operativo interinstitucional en marcha

Ante la situación, el Grupo Interinstitucional mantiene un despliegue de seguridad en la región para atender el evento, controlar la situación y restablecer el tránsito en las vialidades afectadas.

La Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por las zonas bloqueadas, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y no se ha precisado un tiempo estimado para la reapertura total de los accesos.

Las autoridades señalaron que se emitirá información conforme avance el operativo y se normalicen las condiciones de seguridad en el municipio.

