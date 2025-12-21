Sheinbaum supervisa obra del tren Lechería-AIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido de supervisión de obra del tren suburbano Lechería–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos estratégicos de conectividad en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En punto de las 10:53 horas, la mandataria arribó junto al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y el titular de Titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, la estación Cueyamil del tren suburbano, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Durante la visita, Sheinbaum abordó el vagón A1 del tren número T029, como parte de las actividades de revisión del avance físico y operativo de la obra, que busca facilitar el acceso ferroviario al AIFA.

El tren suburbano Lechería-AIFA tiene como objetivo mejorar la movilidad entre el norte del Valle de México y el aeropuerto, así como reducir tiempos de traslado y fortalecer el sistema de transporte público en la región.

