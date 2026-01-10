Colectivo retoma búsqueda en predio de fosas en Reynosa

A casi tres años del hallazgo que marcó a Reynosa por su crudeza, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas regresó al terreno ubicado en el fraccionamiento Arboledas para realizar nuevas acciones de rastreo y exploración en busca de posibles indicios de personas desaparecidas.

Fue el 16 de julio de 2023 cuando este predio, ubicado a escasos metros de una zona habitacional y al bordo del canal Rodhe, se convirtió en escenario de uno de los hallazgos más macabros registrados en la ciudad, al localizarse un cementerio clandestino utilizado presuntamente por el crimen organizado.

De acuerdo con información documentada en su momento, el hallazgo se dio luego de que el colectivo recibiera una llamada anónima en la que se alertaba sobre olores fétidos y la posible presencia de una persona sin vida en un terreno ubicado como referencia donde termina la calle Tres Picos, en el fraccionamiento Arboledas.

Integrantes del colectivo acudieron al sitio y realizaron labores de rastreo y exploración, localizando inicialmente dos fosas clandestinas, lo que dio pie a que se notificara a las autoridades.

Posteriormente, y tras ampliarse la búsqueda, se descubrió un total de 16 fosas clandestinas y 28 cuerpos de personas en distintos estados de descomposición.

De estos hallazgos tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que en su momento se hizo cargo del procesamiento del lugar.

A poco más de una semana de iniciado el año 2026, el colectivo volvió a ingresar al terreno para realizar una nueva jornada de búsqueda, al considerar que en su momento las labores oficiales no se extendieron lo suficiente y que podrían existir más indicios en el área.

El objetivo de esta nueva acción es descartar o confirmar la posible existencia de más restos humanos en el predio, así como continuar con la labor de búsqueda que realizan familiares de personas desaparecidas ante la falta de certeza sobre el paradero de sus seres queridos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si acompañan formalmente estas labores ni si se abrirá una nueva carpeta de investigación derivada de los trabajos actuales del colectivo.

