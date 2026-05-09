SRE se reunirá con familias de mexicanos en misión a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que sostendrá en los próximos días una reunión con las familias de las y los mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud, misión humanitaria internacional con destino a Gaza.

El encuentro fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y será encabezado por el canciller Roberto Velasco, con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre las gestiones diplomáticas, consulares y de protección emprendidas por el Estado mexicano.

La Cancillería reiteró su exigencia al gobierno de Israel para que garantice la integridad física y mental de los connacionales involucrados, respete sus derechos humanos, observe plenamente el derecho internacional y permita acceso consular de la embajada mexicana en Tel Aviv cuando sea necesario.

Además, México manifestó una protesta diplomática formal por la detención de una ciudadana mexicana que viajaba en una embarcación interceptada en alta mar, acción que calificó como contraria al principio de libertad de navegación.

Una mexicana ya regresó al país

La SRE informó que, gracias a gestiones consulares y diplomáticas específicas, una de las mexicanas involucradas regresó a la Ciudad de México el pasado 2 de mayo.

Mientras tanto, otros seis connacionales continúan participando en la misión y permanecen en contacto con representaciones diplomáticas mexicanas en la región, reportándose hasta ahora en buenas condiciones.

La dependencia aseguró que ha mantenido contacto directo y permanente tanto con las personas participantes como con sus familiares, con quienes ya se han realizado al menos seis reuniones previas para compartir avances, atender inquietudes y coordinar apoyo.

Protección y derecho internacional

El gobierno mexicano subrayó que continuará utilizando todos los canales jurídicos, diplomáticos y consulares disponibles para proteger a sus ciudadanos.

Asimismo, reiteró su postura a favor de la paz, el respeto al derecho internacional humanitario y la defensa de los derechos humanos de personas mexicanas en el exterior.

La participación de connacionales en la Flotilla Global Sumud ocurre en medio de una compleja situación geopolítica en Medio Oriente, lo que ha elevado la atención diplomática sobre la seguridad de quienes integran esta misión de carácter humanitario.

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