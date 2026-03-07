Sheinbaum afirma que educación es un derecho y no un 'privilegio'

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado la inauguración del Bachillerato Nacional Plantel Ixtapaluca, en el Estado de México.

Durante su discurso, la mandataria aseguró que en los sexenios anteriores, la educación era considerada como un privilegio, pero con la entrada del expresidente Andrés Manuel López Obrador esto cambió.

"Cuando se fomenta solo la educación particular, se convierte en un privilegio, no se convierte en un derecho. Fueron demasiados años en nuestro país, hasta que llegó el presidente López Obrador en 2018. Particularmente fíjense, 36 años."

En un momento de interacción con los estudiantes presentes, Sheinbaum Pardo les cuestionó que hubiesen hecho en caso de no tener acceso a la actual preparatoria, la cual abrirá sus puertas a partir del próximo lunes.

"Al abrir escuelas, al hacer más educación ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tal si no hubieran podido entrar a la preparatoria? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho? Trabajar. A los 15 o 16 años no es fácil encontrar trabajo ¿Qué hubieran hecho? explicó la mandataria federal.

Entre sus respuestas, la mayoría de los estudiantes afirmaron que tendrían que trabajar para colaborar en el gasto de su hogar o se hubiesen trasladado hacia una preparatoria retirada de su hogar.

Ante esta situación, la presidenta afirmó que su administración se encuentra dedicada a construir más preparatorias, con el objetivo de acercar la educación a los menores de edad.

Grandes distancias provocaban que los jóvenes renunciaran a su educación

Explicó que luego de realizar una encuesta, una de las razones por la que los estudiantes desertaban era los largos recorridos que realizaban entre las instalaciones educativas y su hogar, mientras que las que le quedaban a menor distancia, eran privadas y no podían costearlas. Sin embargo, aseguró que también uno de los obstáculos era el examen de admisión aplicado para ingresar a los bachilleratos.

Aseguró que todas las preparatorias son buenas y que se trabaja para hacerlas mejor.

"Antes, con ese examen, había estudiantes que quedaban en su opción 30. Ahora que quitamos el examen te vas a la preparatoria que quede más cerca de tu casa y a la que hayas decidido entre las tres o cuatro opciones".

Además, afirmó que se buscará que el número de asignaturas impartidas se reduzcan para que se sientan "cómodos y agusto".

En este evento se contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como del secretario de Educación, Mario Delgado.

