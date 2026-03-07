Podcast
Presidenta pide 'cabeza fría' ante declaraciones de Trump

La mandataria federal aseguró que el próximo lunes retomaría el tema sobre los comentarios emitidos por Donald Trump sobre México

  • 07
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener la "cabeza fría" ante las declaraciones emitidas por su homólogo estadounidense Donald Trump en Miami, al calificar a México como el "epicentro de la violencia".

Entre las inauguraciones de los bachilleratos, la mandataria federal se encontraba a bordo de su vehículo cuando aseguró que el lunes mostraría su postura frente al tema, mientras que solicitó tener "cabeza fría" ante los comentarios del estadounidense republicano.

"El lunes con calma. Ya el lunes. Cabeza fría" comunicó de manera breve a los medios.

¿Qué fue lo que mencionó Donald Trump durante su evento en Miami?

Durante su cumbre con líderes latinoamericanos 'Escudo de las Américas', el presidente Donald Trump aseguró que México es el "epicentro de la violencia".

Aunque el mandatario estadounidense mencionó que Sheinbaum Pardo es muy "buena persona" con una "voz hermosa" reiteró su posicionamiento sobre la violencia producida por las organizaciones criminales. 

"Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México"

Es por ello que, Donald Trump amenazó con bombardear a narcotraficantes en México, al insistir que  los "carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha del derrame de sangre y caos en el hemisferio"

"El Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense".

Por ello, recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

Esta reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho"

Trump anuncia coaliación militar en Latinoamérica contra cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico junto a doce de sus homólogos.

Durante la cumbre denominada "Escudo de las Américas" con sede en MiamiFlorida; el mandatario republicano mencionó que es un día histórico debido a que se reitera el compromiso de usar fuerza militar para "destruir" a las organizaciones criminales.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia coaliación militar en Latinoamérica contra cárteles


