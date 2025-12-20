Podcast
Bad Bunny y Julieta Venegas hacen historia en la CDMX

Bad Bunny sorprendió al invitar a Julieta Venegas en su sexto concierto en CDMX, donde interpretaron tres canciones y desataron la euforia del público

  • 20
  • Diciembre
    2025

La noche del viernes 19 de diciembre de 2025, Bad Bunny volvió a hacer vibrar la Ciudad de México durante la sexta fecha de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Sin embargo, el show se convirtió en un momento histórico cuando el Conejo Malo sorprendió al público con una invitada muy especial: Julieta Venegas.

Julieta Venegas, la invitada inesperada de la noche

La cantautora mexicana apareció en el escenario principal para interpretar junto a Bad Bunny “Lo Siento BB:/”, su colaboración con Tainy y una de las canciones más esperadas por los fans.

La sorpresa provocó una ovación inmediata entre los asistentes.

El momento más emotivo llegó cuando ambos artistas interpretaron “Lento”, uno de los mayores clásicos de Julieta Venegas.

La conexión entre generaciones fue total, especialmente al recordar que “Ojitos Lindos”, tema de Un Verano Sin Ti, samplea esta canción.

Antes de despedirse, Julieta se unió nuevamente a Benito para cantar este éxito, cerrando su participación de forma inolvidable.

El encuentro fue aún más especial luego de que, días antes, Julieta expresara públicamente su deseo de compartir escenario con Bad Bunny, deseo que finalmente se hizo realidad.

“La Casita”, llena de estrellas mexicanas

Además del momento musical, el escenario secundario conocido como “La Casita” también llamó la atención.

Entre los invitados que disfrutaron el concierto desde ahí estuvieron Danna, Loreto Peralta y la propia Julieta Venegas, convirtiendo el espacio en una auténtica reunión de figuras mexicanas.

Con este sexto concierto, Bad Bunny continúa su exitosa racha. El artista puertorriqueño cerrará su paso por la Ciudad de México con dos últimas fechas, programadas para el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, prometiendo más noches memorables para sus fans.


