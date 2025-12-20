El boxeador británico Anthony Joshua sale victorioso vs Jake Paul

Desde el Kaseya Center en la ciudad de Miami, Florida, se celebró la ansiada pelea entre el pugilista britanico Anthony Joshua vs el boxeador e influencer estadounidense Jake Paul, originalmente Jake Paul estaba pactado para enfrentarse al boxeador profesional Gervonta "Tank" Davis con reglas especiales; sin embargo, la pelea tuvo que ser cancelada por una fuerte acusacion hacia Davis en una demanda civil presentada por su exnovia, Courtney Rossel, por agresión.

Ante esta situación Paul estaba buscando desesperadamente un rival que tuviera una larga experiencia en el boxeo profesional, este pedido llego a oídos de Anthony Joshua quien no se pudo contener para terminar aceptando esta velada en contra del youtuber y boxeador Jake Paul

Combate con reglas especiales

En el boxeo profesional la mayoría de las reglas antes de empezar un combate son muy especificas y al mismo tiempo muy estrictas, por la sencilla razón de que un boxeador no pueda sacar ventaja sobre el otro y la pelea sea lo más pareja y justa posible.

Sin embargo, desde que los influencers y youtubers han tomado cierto control sobre el deporte, esto ha atraído a más influencers que quieren probar suerte en el boxeo profesional poniendo sus propias reglas y contratando promotores profesionales que estén en conjunto con las diferentes organizaciones mundiales deporte.

Este Combate se pactó un límite de peso de 245 libras, mientras que en la categoría profesional de pesos pesados no hay un límite de peso, la pelea fue pactada a 8 rounds mientras que la mayoría de peleas profesionales son de 10 a 12 rounds. Los guantes que se utilizaron fueron de 10 onzas, cuando en las peleas profesionales de pesos completos se usan hasta de 12 onzas.

Anthony Joshua claro ganador

La diferencia de experiencia y potencia quedó marcada sobre el ring. El ex campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, derrotó por nocaut en el sexto asalto al estadounidense Jake Paul, en una pelea que acaparó la atención mediática y generó expectación global.



El combate, celebrado ante un recinto lleno y con transmisión internacional, inició con un ritmo contenido. Jake Paul apostó por la movilidad y el contragolpe, evitando intercambios directos ante un rival ampliamente reconocido en el boxeo profesional. Joshua, paciente y calculador, fue midiendo distancias durante los primeros rounds.



Conforme avanzó la pelea, el británico comenzó a imponer su físico y experiencia. A partir del quinto asalto, Joshua conectó los golpes más claros del combate, desgastando a Paul y enviándolo a la lona en repetidas ocasiones. La superioridad se confirmó en el sexto round, cuando una combinación contundente obligó al réferi a detener la pelea.



Tras el nocaut, Paul recibió atención médica por lesiones en el rostro, aunque se mantuvo consciente y fue trasladado para una evaluación más detallada. Pese a la derrota, el estadounidense reconoció la dificultad del reto y la calidad de su oponente.



Joshua, por su parte, se mostró sereno luego del combate y destacó que la pelea representó una prueba de disciplina y preparación. Con esta victoria, el boxeador británico refuerza su posición dentro de los pesos pesados y deja abierta la puerta a futuros combates de alto perfil.



El enfrentamiento volvió a generar debate sobre los cruces entre boxeadores consolidados y figuras mediáticas, pero sobre el ring quedó claro que la experiencia y el oficio siguen marcando la diferencia en el boxeo profesional.

