TEPJF debe resolver si candidatos par PJ son aptos: Federación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinar si los perfiles de los candidatos para el Poder Judicial (PJ) cumplen con los requisitos para ser considerados aptos.

“Depende de la sala superior del TEPJF. Formalmente, ya están las candidatas y candidatos que están participando, ya fueron seleccionados, avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura puede ser presentada”, indicó la mandataria federal en la conferencia matutina de este miércoles.

Esta declaración se dio en el contexto en el que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expuso que en la lista de los candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativos y Judiciales, incluían a personas que tenían conexiones con el narcotráfico.

“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían retirarse”, declaró el legislador, aunque no precisó cifras ni nombres.

Asimismo, Noroña exhortó al Instituto Nacional Electoral a cancelar estos registros.

Más tarde, el presidente del INE, Guadalupe Taddei, dijo que fueron los comités de los tres poderes quienes realizaron la evaluación de los aspirantes y eligieron las candidaturas.

“Más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma; la reforma establece perfectamente todos aquellos requisitos que se deben de cumplir: incluyen la probidad de las personas, esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al INE”, aseguró.

Sheinbaum enfatizó que el TEPJF debe analizar la idoneidad de los candidatos, especialmente ante cuestionamientos sobre algunos perfiles, para garantizar la legitimidad del proceso.





Comentarios