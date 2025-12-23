Sheinbaum se reúne con directora de Citi para hablar de economía

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes a Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, en Palacio Nacional.

La mandataria destacó a Fraser como una “gran mujer” durante el encuentro, en el que dialogaron sobre las perspectivas económicas del país.

"En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer", apuntó la mandataria federal.

Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país.

Por su parte, Fraser reiteró el compromiso de Citi con el crecimiento económico mexicano, al que consideró uno de sus mercados más importantes.

Señaló que la institución respalda las estrategias del gobierno federal para fortalecer la estabilidad y atraer inversión.

La ejecutiva destacó la importancia de trabajar conjuntamente con el gobierno y los clientes para promover la innovación y la resiliencia económica.

“Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo del país”, expresó.

