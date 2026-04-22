Tragedia en carretera de Querétaro deja 9 muertos

Un accidente carretero registrado la mañana de este miércoles en Querétaro dejó al menos nueve personas muertas y varios lesionados, luego de que un autobús de pasajeros se impactara contra un árbol en la carretera estatal 310.

El percance ocurrió en el tramo que conecta San Juan del Río con Amealco, a la altura de la zona conocida como La Muralla, cerca del Hotel Hacienda La Muralla, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Cuerpos de emergencia trabajamos de manera coordinada en la atención de un accidente vehicular registrado en la carretera 310, a la altura de La Muralla.



Una unidad de transporte de la empresa Amealcenses se impactó contra un árbol, a un costado de la vialidad.

(1/2) pic.twitter.com/Jh9zfn5tWh — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) April 22, 2026

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la unidad de transporte de la empresa Amealcenses salió de la cinta asfáltica y se estrelló a un costado de la vialidad.

Equipos de rescate trabajaron de manera coordinada en la atención de los lesionados, mientras la carretera permaneció cerrada para facilitar las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

Heridos de gravedad

El titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Carlos Casillas Cuéllar, informó que entre los heridos hay al menos tres personas en estado grave, seis más con lesiones que no ponen en riesgo su vida y otras 18 que fueron trasladadas a hospitales para valoración médica.

Debido a la magnitud del accidente, también se desplegaron ambulancias aéreas para agilizar el traslado de algunos pacientes.

Será la Fiscalía General del Estado de Querétaro la encargada de determinar las causas del accidente, para lo cual ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación y continúan recabando información para esclarecer este hecho que ha conmocionado a la región.

Comentarios