Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Gh_Uy_GG_Xw_A_Az73p_8b3a6bbebe
Nacional

Tragedia en carretera de Querétaro deja 9 muertos

Un accidente carretero registrado la mañana de este miércoles en Querétaro dejó al menos nueve personas muertas y varios lesionados

  • 22
  • Abril
    2026

Un accidente carretero registrado la mañana de este miércoles en Querétaro dejó al menos nueve personas muertas y varios lesionados, luego de que un autobús de pasajeros se impactara contra un árbol en la carretera estatal 310.

El percance ocurrió en el tramo que conecta San Juan del Río con Amealco, a la altura de la zona conocida como La Muralla, cerca del Hotel Hacienda La Muralla, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la unidad de transporte de la empresa Amealcenses salió de la cinta asfáltica y se estrelló a un costado de la vialidad.

Equipos de rescate trabajaron de manera coordinada en la atención de los lesionados, mientras la carretera permaneció cerrada para facilitar las labores de auxilio y las diligencias correspondientes.

Heridos de gravedad

El titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Carlos Casillas Cuéllar, informó que entre los heridos hay al menos tres personas en estado grave, seis más con lesiones que no ponen en riesgo su vida y otras 18 que fueron trasladadas a hospitales para valoración médica.

Debido a la magnitud del accidente, también se desplegaron ambulancias aéreas para agilizar el traslado de algunos pacientes.

Será la Fiscalía General del Estado de Querétaro la encargada de determinar las causas del accidente, para lo cual ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación y continúan recabando información para esclarecer este hecho que ha conmocionado a la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_26_890b065785
Cruz Azul despide a Nicolás Larcamón previo a liguilla
jauregui_74c5179a80
Aclara Chihuahua, agentes de EUA participaban en capacitación
Cinta_precaucion_599597f397
Mueren agentes de México y EUA tras operativo en Chihuahua
publicidad

Últimas Noticias

samuel_garcia_arranca_centro_comunitario_juarez_14d9c53949
Samuel García arranca obra de Centro Comunitario en Juárez
Whats_App_Image_2026_04_23_at_11_09_35_AM_a344ff8373
Impulsa iniciativa para castigar abandono a adultos mayores
Whats_App_Image_2026_04_23_at_11_08_22_AM_a6bb2b50d7
Inaugura Guadalupe Centro Gerontológico en Agua Nueva
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×