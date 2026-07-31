UE condena asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

La Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla

La Unión Europea, Noruega y Suiza exigieron una investigación a fondo por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, al considerar que existen elementos que podrían vincular el crimen con su trabajo informativo.

A través de una declaración conjunta, las representaciones diplomáticas solicitaron que se identifique y procese tanto a los autores materiales como intelectuales del homicidio.

La Delegación de la Unión Europea en México, junto con las embajadas de los Estados miembros, Noruega y Suiza, destacó que las circunstancias en las que ocurrió el asesinato, así como las amenazas que presuntamente había recibido el comunicador, apuntan a un posible vínculo entre su actividad periodística y el ataque.

Respaldan intervención de la FGR

Las representaciones diplomáticas también respaldaron la decisión de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que esto puede fortalecer las investigaciones y ayudar a esclarecer los hechos.

Además, reconocieron el compromiso expresado por el Gobierno de México para avanzar en el caso y dar seguimiento a las indagatorias.

“Valoramos el compromiso expresado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos, al tiempo que alentamos a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones y las acciones de protección”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, expresaron sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Alejandro Leyva Aguilar y reiteraron su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de México en proyectos enfocados en la protección de periodistas, el fortalecimiento de los derechos humanos y el acceso a la justicia.