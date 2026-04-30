México acuerda con UE cumbre clave en CDMX para mayo
México será sede de la cumbre entre el país y la Unión Europea el 22 de mayo en Ciudad de México, según informó el presidente del Consejo Europeo, António Costa
- 30
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Abril
2026
El gobierno federal anunció que México será sede de la próxima cumbre con la Unión Europea, programada para el 22 de mayo en la Ciudad de México.
El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras sostener una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum.
🇪🇺🤝🇲🇽 Tras mi conversación telefónica con @ClaudiaShein, me complace anunciar que la próxima cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en Ciudad de México.— António Costa (@eucopresident) April 30, 2026
Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el…
A través de sus redes sociales, Costa destacó que ambas partes comparten una perspectiva común sobre los desafíos globales, basada en la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
“México y la Unión Europea comparten una visión común del mundo”, señaló el funcionario europeo.
El encuentro no será únicamente protocolario, sino que se plantea como una mesa de trabajo para impulsar acuerdos concretos en beneficio de ambas regiones.
Ejes clave de la cumbre
De acuerdo con lo adelantado, la agenda del encuentro estará centrada en cuatro grandes temas estratégicos:
- Economía: fortalecimiento del comercio bilateral y atracción de inversiones
- Sustentabilidad: acciones conjuntas frente al cambio climático
- Bienestar: cooperación en salud e investigación científica
- Igualdad: impulso a políticas de equidad de género
Estos rubros reflejan el interés mutuo por consolidar una relación integral que impacte tanto en el crecimiento económico como en el desarrollo social.
Relación estratégica en expansión
La cumbre representa una oportunidad para profundizar los vínculos entre México y Europa en un contexto internacional marcado por desafíos económicos, ambientales y geopolíticos.
En este sentido, la colaboración con la Unión Europea se perfila como un eje clave para diversificar alianzas y fortalecer la presencia internacional del país.
António Costa expresó su interés por viajar a México y continuar avanzando en la agenda bilateral.
“Estoy deseando visitar México para seguir avanzando en nuestras prioridades conjuntas”, escribió.
Se prevé que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre la agenda específica y los acuerdos que podrían concretarse durante la reunión.
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