México y la UE firmarán acuerdo comercial en cumbre de CDMX

Los países integrantes de la Unión Europea dieron luz verde a la firma del nuevo acuerdo comercial con México, el cual será formalizado durante la cumbre bilateral que se celebrará a finales de la próxima semana en la Ciudad de México.

El encuentro reunirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

La reunión marcará la octava cumbre entre México y la Unión Europea y tendrá como eje central la consolidación del nuevo pacto comercial.

SRE celebra acuerdo con la Unión Europea

La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la autorización del acuerdo y destacó el impacto que tendrá en la relación económica y política entre ambas regiones.

El canciller Roberto Velasco calificó el avance como “un paso histórico” que fortalecerá la asociación estratégica y abrirá nuevas oportunidades para el país.

El nuevo convenio actualiza el acuerdo actualmente vigente desde 2020 y amplía diversos rubros de cooperación comercial y política.

México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea. 🇲🇽🇪🇺



Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE.



Fortalecemos nuestra asociación estratégica y abrimos nuevas… https://t.co/E74SlmlTGq — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 11, 2026

Reducirán aranceles y reforzarán comercio

De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, México eliminará prácticamente todos los aranceles que aún mantiene sobre productos europeos, principalmente agrícolas.

Además, el acuerdo mejorará las condiciones para sectores estratégicos como maquinaria, productos farmacéuticos y equipos de transporte.

Las partes también acordaron fortalecer el intercambio de materias primas críticas y actualizar las reglas relacionadas con propiedad intelectual, comercio digital y contratación pública.

Otro de los puntos destacados es el compromiso de garantizar igualdad de condiciones entre empresas mexicanas y europeas.

Cooperación política y ambiental

Durante la cumbre en Ciudad de México también será firmado el apartado de cooperación política entre ambas regiones.

Ese componente contempla colaboración en temas de seguridad, justicia y combate al cambio climático, áreas consideradas prioritarias para ambas partes.

El acuerdo comercial podrá entrar en vigor de manera provisional una vez concretada su firma, incluso antes de recibir la aprobación definitiva del Parlamento Europeo.

Sin embargo, el apartado político requerirá la ratificación individual de los Estados miembros de la Unión Europea antes de su entrada en vigor definitiva.

Comentarios