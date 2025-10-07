Van 19 procesados por caso del rancho Izaguirre: FGR

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó este martes desde Palacio Nacional que 19 personas han sido procesadas por delitos federales en el marco de la investigación del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Entre los implicados destacan el presidente municipal de Teuchitlán y un jefe de policía de un municipio vecino.

“El caso de Teuchitlán ha sido un trabajo muy pormenorizado y completo. Con todos los datos obtenidos creemos que la baja en el número de delitos en la zona está vinculada con estos éxitos”, explicó Gertz Manero.

El fiscal detalló que la información recabada permitió esclarecer el modus operandi en el robo de combustible, conocido como huachicol, y determinar las áreas donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia.

Además, aseguró el inmueble vinculado a estas actividades delictivas, garantizando así las consecuencias legales correspondientes.

Baja histórica en homicidios

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Jalisco registró una reducción del 62% en homicidios dolosos, pasando de un promedio diario de 4.80 en 2024 a 1.83 en 2025.

García Harfuch destacó la captura de cinco objetivos prioritarios, considerados como principales generadores de violencia, entre ellos:

Jesús Santiago “N”, alias "R1"

Baltazar “N”, alias "Balta"

Carlos Gerardo “N”, alias "Tali"

El funcionario subrayó que tras estas detenciones, especialmente en julio, se observó un descenso significativo en los índices de violencia y delitos en diversas regiones del estado.

