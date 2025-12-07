Podcast
Deportes

Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados

El exseleccionado nacional respondió con un comentario fuerte a publicación sobre Sergio Ramos después de la eliminación de Rayados

  • 07
  • Diciembre
    2025

Después de que Toluca eliminara a Rayados en las semifinales del Apertura 2025, la disputa se pasó a las redes sociales.

Pues, tras el triunfo de "Los diablos", las redes sociales del club publicaron una broma a Rayados: “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, acompañado de una imagen de Sergio Ramos.

Este gesto se viralizó rápidamente y provocó la molestia de algunos seguidores de "La Pandilla", pero también de algunos futbolistas.

Fue Gerardo Arteaga quien respondió a la publicación con una frase que sumó polémica, defendiendo a su todavía compañero comentando: “Tiene más historia él solo que todo el equipo y la ciudad”, esto en obvia referencia al palmarés del defensor español.

Si bien este comentario generó reacciones, no se compara con las generadas por Héctor Herrera, quien se sumó a la pelea en redes sociales.

¿Qué dijo Héctor Herrera?

"Pinche muerto", esa fue la frase de "HH" que terminó de explotar la discusión, dejando clara su postura ante la declaración del lateral de Rayados.

Este comentario se hizo viral en cuestión de minutos y provocó una ola de comentarios, tanto a favor como en contra del exseleccionado nacional.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta polémica se ha pronunciado al respecto.


Comentarios

