Nacional

Caen tres por narcomenudeo tras cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco

Tres personas fueron detenidas y se aseguraron casi 800 dosis de droga en operativos simultáneos en Cuauhtémoc e Iztacalco

  • 07
  • Diciembre
    2025

Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron detenidas en posesión de casi 800 dosis de presunta droga durante tres cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, así como personal de Marina, Sedena y Guardia Nacional.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que los operativos fueron desplegados tras denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de venta y distribución de narcóticos.

Los inmuebles ubicados en las colonias Asturias, Doctores y Barrio Santiago Sur quedaron asegurados.

En el cateo ejecutado en Viaducto Río de la Piedad, colonia Asturias, se aseguraron 10 dosis de posible mariguana, un frasco con hierba a granel y un teléfono móvil.

En otro domicilio, ubicado en la privada de Doctor Márquez, colonia Doctores, policías decomisaron 88 dosis de presunta cocaína, 100 de aparente mariguana y 100 gramos a granel.

En el lugar fue detenida una mujer de 39 años.

Finalmente, en un inmueble de la calle Playa Tenacatitla, en Barrio Santiago Sur, Iztacalco, fueron localizadas 200 dosis de posible metanfetamina, 200 de aparente mariguana, una bolsa a granel con hierba y 200 dosis de supuesta cocaína. Ahí se detuvo a una mujer de 36 años y a un hombre de 38.

Toda la droga y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones.


Comentarios

Etiquetas:
