Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_COLLAGE_4_9fb4556364
Nacional

Video: persecución por pipa robada termina en el AIFA

El robo de una pipa en la autopista México-Pachuca provocó una persecución policiaca que concluyó en el AIFA, con un detenido y la recuperación del tractocamión

  • 27
  • Enero
    2026

El robo de un tractocamión tipo pipa que circulaba sobre la autopista México–Pachuca, a la altura del municipio de Tizayuca, Hidalgo, desató una intensa persecución policiaca que concluyó con la detención del presunto responsable y la recuperación de la unidad en el Estado de México.

Reporte de robo activa operativo

La mañana de este martes 27 de enero de 2026, el incidente fue reportado a los números de emergencia, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

En el operativo participaron elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Las acciones se concentraron sobre la vía federal, donde las autoridades detectaron la pipa robada y marcaron el alto al conductor.

Conductor intenta huir

De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor ignoró las indicaciones de los agentes, lo que derivó en una persecución a lo largo de la autopista México-Pachuca.

Durante el seguimiento, las corporaciones utilizaron cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo en tiempo real para ubicar el trayecto de la unidad y reducir riesgos para otros automovilistas.

La persecución se extendió incluso hasta territorio del Estado de México.

Intercepción en el AIFA

El tractocamión fue finalmente interceptado a la altura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el municipio de Tecámac. En ese punto, los elementos de las distintas corporaciones lograron asegurar la pipa y detener al presunto responsable.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que varias patrullas persiguen a la pesada unidad, así como las maniobras realizadas por el conductor para intentar escapar antes de ser alcanzado.

Tras la detención, el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se llevarán a cabo las investigaciones y acciones legales correspondientes. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

finanzas_exportaciones_1d2217ed87
Baten récord exportaciones mexicanas y aumentan 8%
IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre
Whats_App_Image_2026_01_28_at_1_26_32_AM_2f226c8554
Petróleo a Cuba, nueva presión de Trump que involucra a México
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×