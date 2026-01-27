Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
choque_autobuses_30_lesionados_jalisco_2fb330c1cf
Nacional

Choque entre unidades de ruta deja 31 lesionados en Jalisco

El conductor responsable aseguró que su unidad se quedó sin frenos, por lo que decidió chocar la otra unidad para evitar un siniestro mayor

  • 27
  • Enero
    2026

Unidades de ruta protagonizaron un fuerte choque por calles del municipio de Guadalajara, lo que dejó al menos 31 personas lesionadas durante la mañana de este martes en Jalisco.

choque-autobuses-30-lesionados-jalisco.jpg

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas cuando ambos camiones se impactaron por alcance en el cruce de las calles, 8 de Julio y Cayetano Esteva.

choque-autobuses-30-lesionados-jalisco.jpg

De acuerdo con testigos, una de las unidades se encontraba detenida y repleta de pasajeros cuando fue chocada por la otra ruta que se trasladaba a exceso de velocidad.

El conductor responsable aseguró que se quedó sin frenos, por lo que intentó evitar un siniestro mayor.

Autoridades y paramédicos arribaron al lugar para atender a los lesionados, de los cuales ocho sufrieron lesiones de consideración, mientras que el resto unicamente heridas leves, por lo que fueron trasladados hacia una unidad cercana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T082952_764_ffdefcd71a
Charros de Jalisco logra el bicampeonato de la LMP
aw_VBRDF_7185247562
Donovan Carrillo avanza a la final en Cuatro Continentes Beijing
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_exportaciones_1d2217ed87
Baten récord exportaciones mexicanas y aumentan 8%
IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre
tamales_575cb1c1d6
Saldrá 14% más cara la 'tamaliza' de febrero en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×