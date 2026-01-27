Choque entre unidades de ruta deja 31 lesionados en Jalisco

Unidades de ruta protagonizaron un fuerte choque por calles del municipio de Guadalajara, lo que dejó al menos 31 personas lesionadas durante la mañana de este martes en Jalisco.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas cuando ambos camiones se impactaron por alcance en el cruce de las calles, 8 de Julio y Cayetano Esteva.

De acuerdo con testigos, una de las unidades se encontraba detenida y repleta de pasajeros cuando fue chocada por la otra ruta que se trasladaba a exceso de velocidad.

El conductor responsable aseguró que se quedó sin frenos, por lo que intentó evitar un siniestro mayor.

Autoridades y paramédicos arribaron al lugar para atender a los lesionados, de los cuales ocho sufrieron lesiones de consideración, mientras que el resto unicamente heridas leves, por lo que fueron trasladados hacia una unidad cercana.

Comentarios