Nacional

Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

Autoridades federales detuvieron a tres personas y aseguraron más de mil litros de combustible en una embarcación en costas de Michoacán

  • 27
  • Enero
    2026

Autoridades federales detuvieron a tres presuntos integrantes de grupos delictivos y aseguraron más de mil litros de combustible durante un operativo de vigilancia marítima realizado en costas del estado de Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) interceptó una embarcación menor con tres personas a bordo, como parte de las operaciones de vigilancia que se realizan en la zona.

Al proceder a la inspección correspondiente, los elementos observaron que el navío transportaba 23 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían combustible cuya procedencia y propiedad no pudieron ser acreditadas.

Combustible asegurado

La embarcación, equipada con dos motores fuera de borda, trasladaba un total de mil 043 litros de combustible, el cual presuntamente sería utilizado para abastecer embarcaciones empleadas en el transporte de droga.

Ante la imposibilidad de justificar el origen del hidrocarburo, los tripulantes fueron detenidos en el lugar.

Las tres personas detenidas, a quienes se les leyeron sus derechos, así como la embarcación y el combustible asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Operativos de vigilancia

La Semar señaló que estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que la Armada de México realiza de manera permanente para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad en las costas del país.

Asimismo, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias ilícitas, con el objetivo de evitar que estas actividades afecten a la población y a la juventud mexicana.


