Atienden a hombre tras ser aplastado por su coche en San Pedro

Un adulto mayor resultó lesionado de gravedad la tarde de este martes luego de que el vehículo que reparaba le cayera encima, en un incidente registrado en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:57 horas en el cruce de la avenida Gómez Morín y Villa Chipinque, una zona de alta afluencia vehicular. De acuerdo con el reporte oficial, un hombre se encontraba realizando el cambio de un neumático cuando, por causas que no han sido precisadas, el soporte del automóvil cedió, provocando que la unidad se desplomara y lo dejara atrapado debajo.

El lesionado fue identificado como Miguel Ángel Teniente Martínez, de 72 años.

Al momento del arribo de los cuerpos de emergencia, el adulto mayor se encontraba bajo el vehículo, con movilidad limitada y con sangrado visible en la región de la cabeza, lo que generó preocupación entre los rescatistas. Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil de San Pedro, quienes coordinaron las maniobras para liberar al hombre de manera segura.

Tras ser rescatado, fue sometido a una valoración médica inicial en el sitio, donde se le detectó un traumatismo craneal derivado del impacto. Posteriormente, el lesionado fue trasladado al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación médica especializada para determinar la gravedad de las lesiones y su evolución clínica. El vehículo involucrado es un automóvil tipo sedán, marca Chrysler, modelo Spirit 1993, color verde, con placas de circulación SYK-731-A.

Una vez que el lesionado fue trasladado, personal de auxilio vial permaneció en el lugar para resguardar la unidad y descartar riesgos adicionales para automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Protección Civil de Nuevo León informó que la atención del reporte concluyó alrededor de las 15:33 horas, una vez controlada la situación y sin que se registraran más personas afectadas.

Comentarios