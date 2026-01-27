Podcast
Nacional

Crimen de familia en Morelia estaría ligado a préstamo

La Fiscalía de Michoacán informó que el asesinato de una familia en Morelia estaría relacionado con un conflicto por dinero

  • 27
  • Enero
    2026

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer nuevos avances en la investigación del asesinato de una familia en Morelia, un caso que ha provocado una fuerte conmoción social.

De acuerdo con las autoridades, el crimen estaría vinculado con un préstamo de dinero entre familiares, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre el móvil de los hechos.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que desde el reporte de la desaparición las autoridades han trabajado de manera coordinada con los familiares de las víctimas.

Señaló que, hasta el momento, se cuenta con un detenido, aunque las investigaciones continúan y no se descarta la participación de más personas.

EH UNA FOTO - 2026-01-27T142538.652.jpg

El funcionario detalló que el detenido, Alfredo “N”, es familiar cercano de una de las víctimas y que, de acuerdo con las primeras entrevistas, el caso estaría relacionado con un préstamo de recursos entre familiares.

Víctimas eran activistas y promotores de inclusión

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “M” y Anayeli “H”, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y activistas en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Su desaparición fue denunciada el pasado 15 de enero en Morelia, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Posteriormente, sus cuerpos, junto con el de su hija menor, fueron localizados sin vida y parcialmente calcinados en la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Detención en Morelos

Como parte de las investigaciones, el 24 de enero se ejecutó una orden de aprehensión en el estado de Morelos contra Alfredo “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio de las tres víctimas.

El fiscal confirmó que la audiencia se reanudará este viernes 30 de enero, tras la solicitud de duplicidad del término constitucional.

“Dentro de estas primeras investigaciones, él hace referencia a deudas. De ahí se desprenden temas que más tarde les compartiremos”, señaló Torres Piña.

Cronología del caso

El 17 de enero se abrió la carpeta de investigación tras el reporte de desaparición.

Un día después, se establecieron líneas que permitieron identificar a los probables responsables.

El 23 de enero se ubicaron vehículos relacionados con las víctimas en una gasolinera del municipio de Charo, y un día más tarde se concretó la detención del presunto responsable en Morelos.


