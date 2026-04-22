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Vinculan a guardia por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX

Con esta resolución, las autoridades continuarán con la recopilación de pruebas y el fortalecimiento de la investigación para esclarecer los hechos

  • 22
  • Abril
    2026

Un juez de control determinó este miércoles vincular a proceso a Juan Jesús “N” por su presunta participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue asesinada el pasado 15 de abril en un inmueble ubicado sobre la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, localizados en Doctor Lavista 114, donde el imputado enfrentó el proceso legal correspondiente.

Audiencia se realiza entre manifestaciones

La sesión inició alrededor de las 10:00 horas y, durante su desarrollo, se registraron manifestaciones en las inmediaciones del recinto judicial por parte de familiares, conocidos y el equipo legal del acusado, quienes sostienen su inocencia.

Dictan prisión preventiva y plazo de investigación

Tras analizar los datos de prueba presentados por la autoridad, el juez resolvió vincular a proceso al imputado y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Asimismo, se determinó que Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, deberá permanecer en prisión preventiva como medida cautelar mientras continúan las indagatorias.

Continúan diligencias del caso

Con esta resolución, las autoridades continuarán con la recopilación de pruebas y el fortalecimiento de la investigación para esclarecer los hechos relacionados con el feminicidio de Edith Guadalupe.


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