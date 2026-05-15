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Internacional

Solicitan pena de muerte por crimen en Museo Judío

Tras el tiroteo, el hombre se entregó a la policía y declaró que había cometido el ataque “por Palestina” y “por Gaza”, según reportes oficiales.

  • 15
  • Mayo
    2026

La Fiscalía federal del Distrito de Columbia solicitará la pena de muerte contra Elías Rodríguez, acusado de asesinar a dos empleados de la embajada de Israel en EUA durante un ataque armado ocurrido en mayo de 2025 en el Museo Judío de Washington.

En documentos presentados ante la corte, los fiscales señalaron que Rodríguez actuó motivado por odio político, religioso y nacional, además de haber planeado el atentado con anticipación.

El acusado, de 31 años, enfrenta cargos por homicidio en primer grado, delitos de odio con resultado de muerte y asesinato de funcionarios extranjeros.

Fiscalía señala ataque como acto de terrorismo

De acuerdo con el expediente judicial, el atentado fue ejecutado tras una planificación considerable y con el propósito de generar un fuerte impacto público.

Los fiscales sostienen que Rodríguez eligió deliberadamente a las víctimas debido a que asistían a un evento para jóvenes profesionales judíos realizado en el museo.

El documento judicial también afirma que el acusado buscó amplificar el efecto de sus acciones mediante el ataque.

Pareja trabajaba en embajada israelí

Las víctimas fueron identificadas como Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Lynn Milgrim, de 26, ambos empleados de la embajada israelí en Washington.

La pareja fue atacada el 21 de mayo de 2025 cuando salía de un evento en el Museo Judío de la capital estadounidense.

Según autoridades, Lischinsky tenía previsto pedir matrimonio a Milgrim durante un viaje programado pocos días después del atentado.

Acusado aseguró actuar por Palestina y Gaza

Tras el tiroteo, Rodríguez se entregó a la policía y declaró que había cometido el ataque “por Palestina” y “por Gaza”, según reportes oficiales.

El acusado ya se declaró previamente no culpable de los cargos presentados en su contra.

La posibilidad de solicitar la pena capital había sido mencionada desde el inicio de las investigaciones por la entonces fiscal general Pam Bondi, quien prometió buscar el castigo más severo permitido por la ley.


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