Wedding se entregó, no hubo operativo del FBI, sostiene Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding se entregó voluntariamente en territorio mexicano, tal como lo informó la embajada de Estados Unidos, y descartó entrar en un choque público con autoridades norteamericanas.

“Le creemos al embajador”, afirmó durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre versiones que atribuyen la captura a un operativo directo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Niega que la imagen haya sido generada con IA

Sheinbaum rechazó que la fotografía que presentó el lunes, en la que Wedding aparece frente a la embajada estadounidense, haya sido creada con inteligencia artificial, luego de que un medio canadiense puso en duda su autenticidad.

“Toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o información con IA, un video, tiene que tener las letras IA o AI… en este caso no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial”, sostuvo.

Añadió que para despejar cualquier duda basta revisar la publicación del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, donde se habla de una entrega voluntaria.

“Lo que está en el fondo es si hubo una entrega voluntaria o no, y aquí el propio embajador de Estados Unidos en México dijo la entrega voluntaria de Ryan Wedding”, recalcó.

Sin confrontación con el FBI

La mandataria evitó polemizar con el director del FBI, Kash Patel, quien aseguró que la detención fue resultado de una amplia cooperación binacional.

“No voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya algún conflicto”, subrayó.

No obstante, aclaró que aunque el gabinete de seguridad mexicano tenía operativos en curso para localizar al canadiense, no se realizaron acciones conjuntas con autoridades estadounidenses en territorio nacional.

“El gabinete de seguridad sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí; que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no”, puntualizó.

Dos versiones sobre la detención

El lunes, Sheinbaum presentó la imagen como prueba de que Wedding, acusado por Estados Unidos de encabezar una red transnacional de narcotráfico y vinculado al Cártel de Sinaloa, se entregó por voluntad propia en la sede diplomática.

Posteriormente, un medio canadiense aseguró que la fotografía provenía de una cuenta asociada a imágenes generadas con IA, lo que abrió un nuevo frente de debate.

Frente a ello, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que no existe ningún marcador oficial en redes que identifique la foto como artificial y sostuvo que la información proporcionada a México por Washington apunta a una entrega voluntaria.

“Es lo que nos informó la autoridad estadounidense y lo que publicó su embajada en México”, concluyó.

