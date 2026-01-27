Insiste Gobierno a EUA por extradiciones del caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno ha reiterado a Estados Unidos solicitudes formales de extradición contra personas buscadas en México, entre ellas algunas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que ha planteado el tema directamente ante funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense.

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México… Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”, afirmó.

Seguridad y armas, ejes del diálogo

Sheinbaum sostuvo que la relación bilateral en materia de seguridad se mantiene activa y con intercambio de información, aunque subrayó que México espera mayores acciones para frenar el tráfico de armas que ingresan desde territorio estadounidense.

“Así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van hacia Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México”, señaló.

Agregó que estos planteamientos se mantienen en todas las reuniones diplomáticas y de seguridad entre ambos gobiernos.

“Es un diálogo que se tiene de manera permanente y que se mantiene en cada una de las reuniones”, recalcó.

Huachicol fiscal también en la lista

Además del caso Ayotzinapa, la jefa del Ejecutivo indicó que existen otras peticiones activas para que personas con órdenes de aprehensión en México sean entregadas por autoridades estadounidenses, particularmente en investigaciones por contrabando de combustibles.

“Queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, sostuvo.

Concluyó que su administración continuará presionando por la vía diplomática para concretar estas extradiciones y fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países.

