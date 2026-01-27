Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
caso_ayotzinapa_conceden_libertad_provisional_a_8_militares_492e501581
Nacional

Insiste Gobierno a EUA por extradiciones del caso Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum confirmó que México ha pedido a Estados Unidos la extradición de personas ligadas a Ayotzinapa y a casos de huachicol fiscal

  • 27
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno ha reiterado a Estados Unidos solicitudes formales de extradición contra personas buscadas en México, entre ellas algunas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que ha planteado el tema directamente ante funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense.

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México… Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”, afirmó.

Seguridad y armas, ejes del diálogo

Sheinbaum sostuvo que la relación bilateral en materia de seguridad se mantiene activa y con intercambio de información, aunque subrayó que México espera mayores acciones para frenar el tráfico de armas que ingresan desde territorio estadounidense.

“Así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van hacia Estados Unidos, nosotros también pedimos que se haga más en la incautación de armas en Estados Unidos que vienen a México”, señaló.

Agregó que estos planteamientos se mantienen en todas las reuniones diplomáticas y de seguridad entre ambos gobiernos.

“Es un diálogo que se tiene de manera permanente y que se mantiene en cada una de las reuniones”, recalcó.

Huachicol fiscal también en la lista

Además del caso Ayotzinapa, la jefa del Ejecutivo indicó que existen otras peticiones activas para que personas con órdenes de aprehensión en México sean entregadas por autoridades estadounidenses, particularmente en investigaciones por contrabando de combustibles.

“Queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, sostuvo.

Concluyó que su administración continuará presionando por la vía diplomática para concretar estas extradiciones y fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T142521_468_8884e9ac01
Crimen de familia en Morelia estaría ligado a préstamo
EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
inter_delcy_rodriguez_ba5415edc8
Prevé Venezuela inversión petrolera de $1,400 mdd en 2026
publicidad

Últimas Noticias

IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre
Whats_App_Image_2026_01_28_at_1_26_32_AM_2f226c8554
Petróleo a Cuba, nueva presión de Trump que involucra a México
finanzas_exportaciones_1d2217ed87
Baten récord exportaciones mexicanas y aumentan 8%
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×