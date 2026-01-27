Podcast
Nacional

Enfrentamiento contra policías deja cuatro detenidos en Sinaloa

El secretario de Seguridad de Culiacán resultó afectado, luego de que los presuntos delincuentes dispararan en contra de la unidad en la que se trasladaba

  • 27
  • Enero
    2026

El enfrentamiento entre hombres armados y autoridades reportado la mañana de este martes, dejó un saldo de cuatro personas detenidas y un agente de policía herido en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Estos hechos ocurrieron cuando presuntos integrantes de una facción delictiva comenzaron a disparar contra de las autoridades, lo que dio inicio a una persecución por calles del fraccionamiento Terranova.

En su intento de huida, los agresores arrojaron artefactos denominados ponchallantas para continuar con la balacera. Sin embargo, las autoridades lograron repeler estas acciones, dando como saldo cuatro personas detenidas.

También un policía resultó herido por las esquirlas de la agresión, sin que estas comprometieran su integridad física.

Secretario de Seguridad Municipal resulta ileso

Durante esta persecución, la unidad del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo, presentó varios impactos de bala durante la persecución.

enfrentamiento-sinaloa-cuatro-detenidos.jpg

Dichos balazos se concentraron en el parabrisas de la unidad, pero se dio a conocer que el secretario resultó ileso por estos hechos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer los hechos, en lo que reafirma que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Todos los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades.

Ultiman al director de Tránsito Municipal de Culiacán

Durante la mañana del pasado 05 de enero, el director de la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado cerca de la sindicatura de Aguaruto.

Ultiman al director de Tránsito Municipal de Culiacán.jpg

Los disparos alcanzaron al director municipal, lo que provocó que este se estrellara contra un poste de concreto, ocasionando su derribe.

Aquí te presentamos la nota completa: Ultiman al director de Tránsito Municipal de Culiacán


