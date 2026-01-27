Volver a México fue clave para ser feliz: Diego Lainez

Diego Lainez confesó que su retorno al fútbol mexicano respondió a una necesidad personal luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 y de no consolidarse en su etapa europea.

En entrevista con un medio deportivo, el extremo explicó que ese episodio lo llevó a replantear su rumbo profesional y priorizar su bienestar.

“Cuando decido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo, necesitaba volver a sentirme feliz y creo que en Tigres encontré eso”, relató.

Tigres, el entorno que necesitaba

El atacante, repatriado por el club regiomontano en enero de 2023, destacó que el proyecto deportivo y la identidad competitiva del equipo fueron determinantes para recuperar su nivel.

“Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra. Me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz y retomar mi nivel”, señaló.

Las lecciones que dejó Europa

Lainez también hizo balance de su paso por clubes como Betis y Braga, donde dijo haber adquirido conocimientos que hoy valora en su presente en la Liga MX.

“Aprendí mucho, sin duda alguna. Sobre lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo”, comentó.

Autocrítica y aprendizaje

Por otra parte, el exjugador del América reconoció que pudo haber tomado otras decisiones para consolidarse en el futbol europeo, aunque hoy aprecia lo vivido como parte de su crecimiento.

“A veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá, qué diferente hubiera sido, pero ahora lo agradezco”, concluyó.

Lainez aseguró que su presente con Tigres refleja un equilibrio que no solo se ve en la cancha, sino también en lo personal, etapa que considera clave para la continuidad de su carrera.

