Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
diego_lainez_tigres_felicidad_193e549231
Deportes

Volver a México fue clave para ser feliz: Diego Lainez

Diego Lainez afirmó que su regreso a la Liga MX con Tigres fue una decisión emocional y deportiva tras una etapa complicada en Europa

  • 27
  • Enero
    2026

Diego Lainez confesó que su retorno al fútbol mexicano respondió a una necesidad personal luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 y de no consolidarse en su etapa europea.

En entrevista con un medio deportivo, el extremo explicó que ese episodio lo llevó a replantear su rumbo profesional y priorizar su bienestar.

“Cuando decido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo, necesitaba volver a sentirme feliz y creo que en Tigres encontré eso”, relató.

Tigres, el entorno que necesitaba

El atacante, repatriado por el club regiomontano en enero de 2023, destacó que el proyecto deportivo y la identidad competitiva del equipo fueron determinantes para recuperar su nivel.

“Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra. Me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz y retomar mi nivel”, señaló.

Las lecciones que dejó Europa

Lainez también hizo balance de su paso por clubes como Betis y Braga, donde dijo haber adquirido conocimientos que hoy valora en su presente en la Liga MX.

“Aprendí mucho, sin duda alguna. Sobre lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo”, comentó.

Autocrítica y aprendizaje

Por otra parte, el exjugador del América reconoció que pudo haber tomado otras decisiones para consolidarse en el futbol europeo, aunque hoy aprecia lo vivido como parte de su crecimiento.

“A veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá, qué diferente hubiera sido, pero ahora lo agradezco”, concluyó.

Lainez aseguró que su presente con Tigres refleja un equilibrio que no solo se ve en la cancha, sino también en lo personal, etapa que considera clave para la continuidad de su carrera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

copa_campeones_femenina_final_125e4316db
Definida la Final de la Copa de Campeones femenina
liga_mx_fifa_fichajes_liguilla_d89d7c664c
Liga MX analiza abrir una ventana extra de transferencias
Whats_App_Image_2026_01_28_at_12_02_03_AM_88a426d645
Se ‘enfría’ el ataque de Tigres: olvida anotar goles
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_33_49_PM_67aad54040
Christian Nodal regresa a la Arena Monterrey con show 360
inter_avioneta_colombia_cfc18e293d
Mueren 15 personas tras accidente de avioneta en Colombia
737ff374170336db71718f3a1fea818fcd7efd12_09bc4dbbbc
Tres detenidos por la masacre en un campo de fútbol en Guanajuato
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
publicidad
×