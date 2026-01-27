Podcast
Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet

La ganadora del Óscar Justine Triet debutará en inglés con Fonda, un thriller psicológico encabezado por Mia Goth y un elenco de primer nivel

  • 27
  • Enero
    2026

La cineasta francesa Justine Triet, ganadora del Óscar y la Palma de Oro por Anatomía de una caída, ya tiene listo su próximo proyecto: Fonda, un thriller psicológico que marcará su debut completo en idioma inglés.

Mia Goth, conocida por Pearl, X y MaXXXine, será la protagonista del filme, luego de impresionar a Triet durante el proceso creativo. Inicialmente considerada para un papel secundario, la actriz terminó quedándose con el rol principal.

Elenco de alto perfil

El reparto incluye a Andrew Scott (All of Us Strangers), Frank Dillane (Urchin), Nathan Stewart-Jarrett (Candyman), mientras que Allison Janney (I, Tonya) se encuentra en negociaciones para un papel clave.

G_rc_v7bYAAe6Xa.jfif

De acuerdo con la sinopsis oficial, Fonda es un thriller psicológico ambientado en un entorno familiar aparentemente idílico, que explora los límites de la mente humana cuando el duelo y la obsesión toman el control.

Producción y estreno

El rodaje está programado para la primavera de 2026. La producción reúne nuevamente a Triet con los productores de Anatomía de una caída, Marie-Ange Luciani y David Thion, mientras que mk2 Films se encargará de las ventas internacionales junto a Studiocanal.

G_rc_v6aAAASrve.jfif

Con este proyecto, Triet busca repetir el impacto crítico y comercial de su filme anterior, elevando aún más las expectativas en torno a Fonda, uno de los títulos más esperados del cine de autor internacional.


