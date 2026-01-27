Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet

La cineasta francesa Justine Triet, ganadora del Óscar y la Palma de Oro por Anatomía de una caída, ya tiene listo su próximo proyecto: Fonda, un thriller psicológico que marcará su debut completo en idioma inglés.

Mia Goth, conocida por Pearl, X y MaXXXine, será la protagonista del filme, luego de impresionar a Triet durante el proceso creativo. Inicialmente considerada para un papel secundario, la actriz terminó quedándose con el rol principal.

Elenco de alto perfil

El reparto incluye a Andrew Scott (All of Us Strangers), Frank Dillane (Urchin), Nathan Stewart-Jarrett (Candyman), mientras que Allison Janney (I, Tonya) se encuentra en negociaciones para un papel clave.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Fonda es un thriller psicológico ambientado en un entorno familiar aparentemente idílico, que explora los límites de la mente humana cuando el duelo y la obsesión toman el control.

Producción y estreno

El rodaje está programado para la primavera de 2026. La producción reúne nuevamente a Triet con los productores de Anatomía de una caída, Marie-Ange Luciani y David Thion, mientras que mk2 Films se encargará de las ventas internacionales junto a Studiocanal.

Con este proyecto, Triet busca repetir el impacto crítico y comercial de su filme anterior, elevando aún más las expectativas en torno a Fonda, uno de los títulos más esperados del cine de autor internacional.

