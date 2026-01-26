Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_fbi_involucrado_3444816007
Nacional

Sheinbaum confirma entrega voluntaria de Ryan Wedding

Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en una embajada tras anunciarlo en redes sociales. El exolímpico era buscado por el FBI

  • 26
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exolímpico canadiense Ryan James Wedding se entregó voluntariamente en una embajada en la Ciudad de México, luego de publicar un mensaje en redes sociales donde anunciaba su decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la visita del director del FBI al país ya estaba programada como parte de reuniones bilaterales en materia de seguridad.

“Estuvo aquí el director del FBI, tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad”, señaló.

Mensaje previo en redes sociales

Sheinbaum detalló que Wedding difundió una publicación antes de presentarse ante autoridades diplomáticas, la cual fue mostrada durante la conferencia.

“Después de buscar garantías para un proceso justo, he decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”, decía el mensaje.

En el mismo texto, el exatleta agradeció a su esposa por ser su “fuerza motriz”, a una persona cercana “que estará a cargo de mi legado” y a quienes le enviaron apoyo en los últimos días.

La publicación cerraba con la aclaración: “El contexto de la foto es que el Sr. Wedding caminó a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México con sus propios dos pies”.

publicacion-canadiense.jpg

Coordinación con autoridades estadounidenses

También precisó que días antes fuerzas federales mexicanas habían detenido a otro de los fugitivos más buscados por el FBI y que, posteriormente, Wedding acudió por cuenta propia a una representación diplomática.

“Esa misma madrugada esta persona de origen canadiense se entrega…”, explicó.

Recordó que desde noviembre de 2025 el gobierno estadounidense ofrecía hasta $15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Acusaciones por narcotráfico y homicidios

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Wedding encabezaba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína entre Sudamérica, México, Canadá y ese país.

Según el Departamento de Estado, fue acusado en junio de 2024 en California por operar una empresa criminal continua, homicidio, tentativa de homicidio y conspiración para distribuir droga.

Una acusación adicional lo vinculó con envíos de estupefacientes hacia Canadá y con asesinatos relacionados con deudas del narcotráfico.

También se le atribuye la autoría intelectual de un homicidio ocurrido en Colombia en enero de 2025.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ryan_wedding_se_declara_inocente_f1cba48f77
Ryan Wedding se declara no culpable ante tribunal de EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T110302_545_1275660632
Exvicealmirante pide a Sheinbaum revisar caso por huachicol
publicidad

Últimas Noticias

Trump_c3e2ccf9ad
Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'
detenido_generico_b0f6f2d088
Capturan "El Seven", presunto líder criminal en Estado de México
murcielago_clinica_imss_3d3e79cc70
Capturan a murciélago en clínica 17 del IMSS en Monterrey
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×