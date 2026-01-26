Sheinbaum confirma entrega voluntaria de Ryan Wedding

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exolímpico canadiense Ryan James Wedding se entregó voluntariamente en una embajada en la Ciudad de México, luego de publicar un mensaje en redes sociales donde anunciaba su decisión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la visita del director del FBI al país ya estaba programada como parte de reuniones bilaterales en materia de seguridad.

“Estuvo aquí el director del FBI, tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad”, señaló.

Mensaje previo en redes sociales

Sheinbaum detalló que Wedding difundió una publicación antes de presentarse ante autoridades diplomáticas, la cual fue mostrada durante la conferencia.

“Después de buscar garantías para un proceso justo, he decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”, decía el mensaje.

En el mismo texto, el exatleta agradeció a su esposa por ser su “fuerza motriz”, a una persona cercana “que estará a cargo de mi legado” y a quienes le enviaron apoyo en los últimos días.

La publicación cerraba con la aclaración: “El contexto de la foto es que el Sr. Wedding caminó a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México con sus propios dos pies”.

Coordinación con autoridades estadounidenses

También precisó que días antes fuerzas federales mexicanas habían detenido a otro de los fugitivos más buscados por el FBI y que, posteriormente, Wedding acudió por cuenta propia a una representación diplomática.

“Esa misma madrugada esta persona de origen canadiense se entrega…”, explicó.

Recordó que desde noviembre de 2025 el gobierno estadounidense ofrecía hasta $15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Acusaciones por narcotráfico y homicidios

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Wedding encabezaba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína entre Sudamérica, México, Canadá y ese país.

Según el Departamento de Estado, fue acusado en junio de 2024 en California por operar una empresa criminal continua, homicidio, tentativa de homicidio y conspiración para distribuir droga.

Una acusación adicional lo vinculó con envíos de estupefacientes hacia Canadá y con asesinatos relacionados con deudas del narcotráfico.

También se le atribuye la autoría intelectual de un homicidio ocurrido en Colombia en enero de 2025.

Comentarios