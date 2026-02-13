Marx Arriaga se atrinchera en su oficina tras despido
En respuesta a lo que considera un atropello a sus derechos y a su gestión, Arriaga ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa urgente
- 13
-
Febrero
2026
En un incidente que se volvió viral en redes sociales, Marx Arriaga Navarro, hasta hoy Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue desalojado de su oficina por elementos de seguridad tras presuntamente atrincherarse en las instalaciones federales.
¿Por qué se hizo el conflicto?
De acuerdo con información proporcionada por su equipo de trabajo, Arriaga Navarro no recibió una notificación formal de cese. En su lugar, se le informó de manera abrupta que su cargo había desaparecido de la estructura administrativa de la SEP.
Ante la negativa del funcionario de abandonar su despacho, personal que se identificó como parte de la Coordinación Sectorial de la Subsecretaría de Educación Básica solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad.
'Esposen a quien hizo los libros'
En las grabaciones que circulan en plataformas digitales, se observa al funcionario confrontando directamente a un elemento de la policía. En un tono desafiante, Arriaga retó al oficial a detenerlo físicamente.
“¿Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito? Adelante”, se escucha decir al exdirectivo en los videos.
Denuncias de hostigamiento
Tras ser retirado del inmueble alrededor del mediodía de este viernes, Marx Arriaga denunció públicamente lo ocurrido, calificándolo como el punto crítico de una serie de “violencias” que, asegura, la institución ha ejercido sistemáticamente en su contra durante los últimos meses.
Cita a rueda de prensa urgente
En respuesta a lo que considera un atropello a sus derechos y a su gestión, Arriaga ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa urgente:
Hora: Hoy, 5:00 p.m.
Lugar: Oficinas de la SEP, Av. Universidad 1200, Piso 6, Alcaldía Benito Juárez.
Se espera que en este encuentro el exfuncionario detalle las acciones legales que emprenderá y profundice en los motivos detrás de la desaparición de su área dentro de la dependencia.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas