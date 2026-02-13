Marx Arriaga se atrinchera en su oficina tras despido

En un incidente que se volvió viral en redes sociales, Marx Arriaga Navarro, hasta hoy Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue desalojado de su oficina por elementos de seguridad tras presuntamente atrincherarse en las instalaciones federales.

¿Por qué se hizo el conflicto?

De acuerdo con información proporcionada por su equipo de trabajo, Arriaga Navarro no recibió una notificación formal de cese. En su lugar, se le informó de manera abrupta que su cargo había desaparecido de la estructura administrativa de la SEP.

Ante la negativa del funcionario de abandonar su despacho, personal que se identificó como parte de la Coordinación Sectorial de la Subsecretaría de Educación Básica solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad.

'Esposen a quien hizo los libros'

En las grabaciones que circulan en plataformas digitales, se observa al funcionario confrontando directamente a un elemento de la policía. En un tono desafiante, Arriaga retó al oficial a detenerlo físicamente.