FGR sigue investigando secuestro de mineros en Sinaloa: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación a fondo sobre el secuestro de ingenieros y trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, y advirtió que no se dará por válida ninguna versión sin sustento.

En su conferencia matutina, la mandataria recordó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de manera preliminar que los responsables habrían confundido a las víctimas con integrantes de un grupo criminal, sin embargo aclaró que esa hipótesis proviene de declaraciones de detenidos y no representa una conclusión oficial.

“No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación es mucho más profunda”, afirmó.

Investigación abierta y sin conclusiones anticipadas

Sheinbaum explicó que la FGR realiza diligencias para esclarecer el móvil del crimen y determinar responsabilidades, incluidas posibles omisiones o factores relacionados con la actividad minera en la región.

Las indagatorias contemplan entrevistas con familiares, otros trabajadores y representantes de la industria para entender el contexto en que ocurrieron los hechos.

“La Fiscalía continúa investigando el motivo por el cual fueron secuestrados los ingenieros y mineros en Concordia”, reiteró.

Posible extorsión, otra línea de análisis

La titular del Poder Ejecutivo Federal, señaló que no se descarta que el caso esté vinculado con intentos de extorsión contra el sector productivo, un delito que, reconoció, afecta a diversas regiones del país.

En ese sentido, indicó que el Gobierno federal mantiene coordinación con autoridades estatales para reforzar la seguridad en la zona y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas.

El combate a la extorsión, dijo, es una prioridad de su administración, especialmente en actividades económicas como la minería, el comercio y el transporte.

Empresa suspende operaciones

Un día antes, la compañía canadiense Vizsla Silver confirmó la desaparición de cinco colaboradores en Concordia y anunció la suspensión temporal de operaciones en el sitio.

La empresa informó que continuará con trabajos de ingeniería remotos dentro del proyecto Pánuco, mientras colabora con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.

Por su parte, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal dará a conocer avances conforme la autoridad ministerial cuente con mayores elementos.

“Se van a analizar todos los indicios para determinar las causas y las responsabilidades correspondientes”, puntualizó.

Comentarios