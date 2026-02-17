Podcast
Nuevo León

Municipios de NL refuerzan estrategia turística para el Mundial

Las proyecciones para 2026 son ambiciosas, pues se estima la llegada de 375,000 visitantes y una derrama económica directa de $2,000 millones de pesos

Con la mira puesta en la máxima fiesta del futbol internacional, la Secretaría de Turismo de Nuevo León encabezó el Segundo Encuentro Estatal de Directores de Turismo Municipal, un espacio diseñado para alinear los esfuerzos de los 51 municipios bajo una ruta de trabajo compartida de cara a la Copa del Mundo.

Desde el Estadio Monterrey, sede oficial del torneo, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, enfatizó que la preparación para este magno evento no es un esfuerzo aislado, sino una estrategia integral que ya está en marcha.

Según explicó la funcionaria, este plan integra obra pública, programas sociales y una intensa activación en cada localidad para garantizar que el beneficio llegue a todos los rincones de la entidad.

Coordinación y capacidad operativa

Durante su intervención, Martínez Villarreal subrayó la importancia de la colaboración técnica entre los niveles de gobierno.

“Estamos trabajando con método, coordinación y capacidad instalada. El impacto será estatal y la ejecución es municipal”, afirmó, dejando claro que el éxito del evento dependerá de la sinergia con los alcaldes y sus equipos de turismo.

Por su parte, Alejandro Hütt, host city manager, presentó la visión del legado mundialista y los avances técnicos en la preparación de la sede, destacando que Nuevo León cuenta con una infraestructura sólida para recibir a los visitantes.

Actualmente, el estado posee más de 60 rutas aéreas directas y un aeropuerto que moviliza a 15 millones de pasajeros anualmente, lo que respalda la logística necesaria para el evento.

Impacto económico y social

Las proyecciones para 2026 son ambiciosas, pues se estima la llegada de 375,000 visitantes y una derrama económica directa de $2,000 millones de pesos.

Para capitalizar estas cifras, la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” busca fortalecer la corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, mejorando la experiencia del turista y asegurando que el impacto social trascienda la clausura del torneo.

El encuentro concluyó con acuerdos clave para el ordenamiento de la oferta turística y el fortalecimiento de productos locales, estableciendo una comunicación permanente entre la Secretaría y los municipios para consolidar a Nuevo León como un destino de clase mundial.

