Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Nacional

Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte

La presidenta de México aseguró que se enviará una nota diplomática tras el asilo concedido a la exesposa de Javier Duarte, acusada de fraude y corrupción

  • 17
  • Febrero
    2026

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum objetó la decisión del Reino Unido de otorgar asilo a la exesposa de Javier Duarte, Karime Macías Tubilla, quien se encuentra prófuga desde 2018 por su vínculo con el caso de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria dijo que la cancillería enviará una “nota de extrañamiento” para expresar el desacuerdo de su gobierno por el asilo que recibió Macías, quien aseguró que está “acusada de fraude y corrupción”.

Antecedentes del caso Macías Tubilla

La extitular del DIF de Veracruz dejó el país en 2017 para residir en Londres.

Tiempo después, Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado para cumplir una condena por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Desde mediados de 2018, la fiscalía mexicana solicitó la detención de Macías para enjuiciarla por el presunto desvío de millones de pesos de la gobernación de Veracruz mientras dirigía el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Proceso legal y postura de la defensa

En 2019, Macías Tubilla fue detenida en la capital inglesa y, tras pagar una fianza, pudo enfrentar su proceso de extradición en libertad.

La defensa legal de Tubilla alega que ha sido víctima de persecución política por el gobernador de ese entonces de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien era el rival de Duarte.

En los últimos meses, Javier Duarte Ochoa ha librado una batalla legal para salir de prisión antes de completar en abril su condena de nueve años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Sin embargo, una juez dictó la semana pasada prisión preventiva justificada por un caso de supuesto desvío de recursos de un fondo para personas vulnerables en 2012, lo que alejó las posibilidades de que pueda salir en libertad próximamente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reabrira_stjt_expedientes_ordenes_aprehension_a5c3cf91b1
Reabrirá STJT 800 expedientes para retomar órdenes de aprehensión
pensiones_sheinbaum_ef367a9c02
Presenta Sheinbaum reforma para eliminar pensiones millonarias
nl_samuel_sarampion_ec17e11b49
'Sarampión en NL está bajo control', asegura Samuel García 
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
image_8cb20add1f
Acuden a la Basílica de Guadalupe por Miércoles de Ceniza
IMG_7795_ce6ad7beba
Proponen controles financieros en sociedades escolares
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×