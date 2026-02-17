Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum objetó la decisión del Reino Unido de otorgar asilo a la exesposa de Javier Duarte, Karime Macías Tubilla, quien se encuentra prófuga desde 2018 por su vínculo con el caso de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria dijo que la cancillería enviará una “nota de extrañamiento” para expresar el desacuerdo de su gobierno por el asilo que recibió Macías, quien aseguró que está “acusada de fraude y corrupción”.

Antecedentes del caso Macías Tubilla

La extitular del DIF de Veracruz dejó el país en 2017 para residir en Londres.

Tiempo después, Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado para cumplir una condena por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Desde mediados de 2018, la fiscalía mexicana solicitó la detención de Macías para enjuiciarla por el presunto desvío de millones de pesos de la gobernación de Veracruz mientras dirigía el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia estatal.

Proceso legal y postura de la defensa

En 2019, Macías Tubilla fue detenida en la capital inglesa y, tras pagar una fianza, pudo enfrentar su proceso de extradición en libertad.

La defensa legal de Tubilla alega que ha sido víctima de persecución política por el gobernador de ese entonces de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien era el rival de Duarte.

En los últimos meses, Javier Duarte Ochoa ha librado una batalla legal para salir de prisión antes de completar en abril su condena de nueve años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Sin embargo, una juez dictó la semana pasada prisión preventiva justificada por un caso de supuesto desvío de recursos de un fondo para personas vulnerables en 2012, lo que alejó las posibilidades de que pueda salir en libertad próximamente.

