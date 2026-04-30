Celebran constructores 'Día de la Santa Cruz' en Nuevo León

Con la participación de autoridades estatales, empresarios y trabajadores del sector, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Nuevo León llevó a cabo la celebración del Día de la Santa Cruz, una de las tradiciones más representativas para quienes forman parte de esta industria.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado de funcionarios como: Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana; y Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo; así como representantes del sector privado.

Durante la ceremonia, Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la CMIC Nuevo León, destacó que esta celebración es una tradición profundamente arraigada entre los constructores, misma que año con año reúne a empresarios, trabajadores y autoridades en torno al reconocimiento del esfuerzo colectivo.

“El Día de la Santa Cruz tiene una gran tradición histórica; los trabajadores colocan una cruz en lo alto de la obra como símbolo de fe, protección y bendición para quienes ahí laboran”, expresó.

La conmemoración se realizó en una obra emblemática ubicada en los puentes de Morones Prieto y Constitución, destacada por su relevancia en la movilidad y el desarrollo urbano de la entidad.

Garza Tijerina reconoció el esfuerzo de todos los trabajadores de la construcción, desde albañiles, fierreros y operadores, hasta ingenieros y residentes de obra, quienes —dijo— son el motor que impulsa el crecimiento de Nuevo León, además de reiterar que la seguridad laboral debe ser siempre prioridad.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal Rodríguez, resaltó que este tipo de celebraciones buscan reconocer el esfuerzo de los trabajadores y reiteró que en la actual administración no se escatimarán recursos para garantizar la seguridad en cada obra.

Destacó que el Estado vive un momento histórico en materia de infraestructura, con miles de empleos generados gracias a la ejecución de proyectos estratégicos, además de subrayar que las obras buscan no solo funcionalidad, sino también aportar calidad urbana y estética a la ciudad.

Gobernador afirma que Nuevo León registra récord en inversión pública

En su mensaje, el gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que Nuevo León registra un récord en inversión pública, posicionándose como el estado con mayor obra en ejecución a nivel nacional.

El mandatario estatal agradeció a las empresas constructoras y a los trabajadores por su contribución, al señalar que los resultados en infraestructura han sido clave para el desarrollo de la entidad.

Indicó que proyectos como nuevas carreteras, líneas del metro, hospitales y obras hidráulicas forman parte de un legado que busca consolidar el crecimiento del estado.

“El mejor legado que puede dejar un gobierno es la obra pública; eso es lo que realmente transforma y lo que la gente recuerda”, expresó.

Asimismo, destacó que la actual administración ha impulsado la generación de empleo en el sector, con miles de trabajadores participando directamente en las obras, lo que ha permitido alcanzar niveles históricos en la industria de la construcción.

Finalmente, el gobernador reiteró que su administración mantendrá como prioridad la seguridad en las obras, así como la conclusión de los proyectos en tiempo y forma, con el objetivo de dejar infraestructura de calidad para las futuras generaciones.

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