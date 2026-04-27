NL 'no solo está seguro, también se siente seguro': Miguel Flores

El funcionario estatal Miguel Flores aseguró que en Nuevo León no solo se han logrado avances en materia de seguridad, sino que estos ya son percibidos por la ciudadanía en su vida cotidiana.

Durante un mensaje público, Flores subrayó que la estrategia implementada por las autoridades ha permitido no solo reducir indicadores delictivos, sino también fortalecer la confianza de la población.

“El estado no solo está seguro, también se siente seguro”, afirmó el funcionario, al destacar que uno de los principales retos en materia de seguridad es precisamente mejorar la percepción ciudadana.

Señaló que la coordinación entre corporaciones y el fortalecimiento de las instituciones han sido claves para generar un entorno más estable en la entidad.

Estrategia y resultados

Flores indicó que los avances son resultado de un trabajo sostenido en áreas como vigilancia, inteligencia y prevención del delito, además de la colaboración con autoridades federales y municipales.

“La nueva Fuerza Civil sigue siendo una de las policías mejor calificadas. Seguimos bajando los índices delictivos y así vamos a seguir trabajando para que Nuevo León continúe estando y sintiéndose seguro”, expresó.

Aunque no detalló cifras específicas, aseguró que los resultados se reflejan tanto en estadísticas como en la tranquilidad de la población.

El funcionario reconoció que aún existen desafíos, pero reiteró que el objetivo es consolidar un modelo de seguridad que garantice condiciones de paz duraderas.

Asimismo, enfatizó que la participación ciudadana y la denuncia siguen siendo fundamentales para mantener y mejorar los niveles de seguridad en el estado.

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