Nuevo León

Acercan arte a Centro de Reinserción Social Femenil en Escobedo

Este espacio artístico forma parte de un modelo de intervención con enfoque de derechos humanos, en beneficio a las mujeres privadas de la libertad en Escobedo

  • 12
  • Marzo
    2026

Como parte de la estrategia de prevención y seguridad humana, la Secretaría de Igualdad e Inclusión inauguró este jueves el , la Secretaría de Igualdad e Inclusión dentro del Centro de Readaptación Social Femenil, en el municipio de Escobedo.

Este espacio artístico forma parte de un modelo de intervención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La secretaria Martha Herera invitó a las mujeres a aprovechar los programas de capacitación impartidos dentro del Centro de Readaptación Social Femenil.

“Tenemos buenas noticias, porque este proyecto no termina aquí y a nuestros acompañantes, patrocinadores, muchas gracias. Gracias por apoyarnos en la realización de este mural y particularmente a las mujeres privadas de la libertad que dijeron, sí, yo le entro.

Así como le han dicho, yo le entro a otros proyectos, algunas de ustedes a temas educativos, algunas de ustedes a temas culturales, algunas de ustedes han trabajado con nosotros en otros proyectos y de verdad siempre felicito a las 18 mujeres que particularmente participaron en la elaboración de este mural. Muchas gracias”, refirió la Secretaria de Igualdad e Inclusión. 

Mural pintado durante 30 jornadas de capacitación

El mural lo elaboró por 18 mujeres privadas de su libertad, quienes recibieron capacitación por parte de las artistas Brenda Botello y Fernanda Martínez durante más de 30 jornadas, dando un acumulado de más de 120 horas de trabajo.

“Antes de la primera sesión, antes de que alguien pusiera el pincel en su mano, la capacidad de crear ya estaba ahí en ustedes. Lo que este proceso hizo fue darle a esa tierra fértil que tienen dentro de ustedes, dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, el poder para que saliera”, señaló Herrera.


