Miguel Flores arremete contra PRI por intentar frenar obras en NL

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lanzó fuertes críticas contra el PRI y contra actores políticos del Congreso local, a quienes acusó de intentar frenar proyectos de infraestructura en el estado y de desviar la atención de presuntos actos de corrupción.

Durante una entrevista, el funcionario aseguró que la administración seguirá enfocada en el trabajo para cumplir con las obras en tiempo y forma, pese a lo que calificó como obstáculos políticos.

“Yo creo que el PRI no… estoy convencido de que el PRI está muy mal. No llenaron con el daño que le han hecho a Nuevo León cuando ellos gobernaron, porque cuando ellos gobernaron nunca hicieron una obra de tal magnitud como la que estamos haciendo”, afirmó.

Flores Serna señaló que, desde el Congreso del Estado se intenta frenar proyectos relevantes para la entidad, pues aseguró que se trata de acciones que afectan directamente al desarrollo de Nuevo León.

“Como quieren seguir haciendo daño, buscan frenarla desde el Congreso del Estado. Es increíble cómo buscan de alguna forma estar haciendo un lastre para el estado, pero nosotros seguimos chambeando”, sostuvo.

El funcionario también criticó que el Congreso haya aprobado un receso de dos semanas, mientras el gobierno estatal continúa con mesas de trabajo para avanzar en proyectos de infraestructura.

“Mientras el Congreso, como lo aprobó ayer, se va de vacaciones dos semanas, nosotros vamos a estar aquí trabajando todos los días por la gente de Nuevo León para entregar las obras en tiempo y forma”, declaró.

Afirma que buscan desviar la atención de otros casos

Asimismo, acusó que las críticas recientes contra el gobierno estatal buscan desviar la atención de otros casos que han surgido en el ámbito político, entre ellos el relacionado con el empresario de la firma energética Next Energy y un presunto contrato irregular con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

“Hace aproximadamente un mes detienen al dueño de Next Energy y sale a la luz pública que tenía un contrato fraudulento con el alcalde Adrián de la Garza, de más de 7 mil millones de pesos.Creo que quieren desviar la atención”, señaló.

Flores Serna también mencionó investigaciones y procesos legales que involucran a personas cercanas al entorno del alcalde regiomontano, los cuales, dijo, son hechos que la ciudadanía no debe olvidar.

Finalmente, al referirse a los más de dos mil expedientes pendientes en el Congreso, el secretario general reiteró que el Ejecutivo mantiene disposición para avanzar, pero advirtió que la falta de acuerdos legislativos complica temas clave como el presupuesto estatal.

“Ojalá y sacáramos adelante un presupuesto, pero no depende únicamente de nosotros. Desgraciadamente hay otros factores, como hoy lo es el Congreso”, concluyó.

Comentarios