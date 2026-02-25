Mantiene Nuevo León saldo blanco tras captura de 'El Mencho'

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que la entidad se mantuvo en saldo blanco luego del operativo estatal implementado el pasado domingo, tras hechos violentos registrados en distintos puntos del país, derivados de una acción contundente del Estado mexicano en el estado de Jalisco.

El funcionario explicó que estos hechos se relacionaron tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó reacciones violentas en diversas regiones del país.

Escamilla señaló que, gracias a la coordinación interinstitucional, el trabajo en equipo y el uso del equipamiento y tecnología con los que el gobernador Samuel García ha fortalecido a la nueva Fuerza Civil, fue posible mantener estos hechos fuera del territorio de Nuevo León y lejos de zonas habitadas.

“De manera coordinada, trabajando en equipo y haciendo uso del equipamiento y la tecnología, fuimos capaces de mantener estos hechos de violencia fuera del territorio de Nuevo León y lejos de su zona habitadora”, afirmó el secretario.

El titular de Seguridad destacó que el operativo carretero nacional representa un paso adelante dentro de la estrategia "Presencia Total", la cual busca garantizar paz y tranquilidad en la vida diaria de las ciudadanas y ciudadanos del estado.

“Este operativo carretero es un paso adelante para que esta presencia total sea garantía de paz y tranquilidad para Nuevo León”, sostuvo.

Escamilla explicó que, aunque la estrategia se impulsa de cara al Mundial 2026, la intención del Gobierno estatal es dejarla de forma permanente, fortaleciendo las capacidades institucionales de Fuerza Civil como un beneficio duradero para la sociedad.

“Lo estamos haciendo rumbo al Mundial, pero el objetivo es que estas capacidades institucionales fortalecidas se queden para siempre en beneficio de Nuevo León”, puntualizó.

En cuanto a la seguridad para automovilistas, detalló que la División de Caminos permitió mantener una jornada libre de incidentes en carreteras federales y estatales, apoyada por la división aérea, blindada y los distintos cuarteles regionales.

“Gracias a la cobertura en todas las carreteras, tanto federales como estatales, tuvimos una jornada sin incidentes”, señaló.

Respecto a un evento en el límite con Tamaulipas, informó que fue atendido en menos de cinco minutos y la vialidad fue liberada de inmediato, reiterando la coordinación permanente con ese estado y con los tres niveles de gobierno.

