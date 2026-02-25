Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
migrana_af1338358f
Nuevo León

El clima de Monterrey: un desafío para quienes padecen migraña

Las variaciones extremas de temperatura y presión atmosférica incrementan las crisis de esta afección neurológica que afecta a millones de mexicanos

  • 25
  • Febrero
    2026

La urbe regia es conocida por sus cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas extremas, factores que hoy se identifican como detonantes clave para los pacientes con migraña. 

La migraña es más que un simple "dolor de cabeza"; es una condición compleja que afecta a más de 3 mil 100 millones de personas en el mundo.  

En México, más de 20 millones de personas viven con esta afección neurológica, la cual representa la segunda causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial. 

“La cefalea constituye uno de los motivos de consulta más comunes por el cual las personas acuden a los servicios médicos, pudiendo afectar en cualquier momento hasta al 50% de la población general”, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social en su informe Diagnóstico y Tratamiento de Cefalea Tensional y Migraña. 

¿Por qué el clima afecta al cerebro?

La migraña sigue siendo un misterio médico en muchos aspectos, pero se sabe que los cambios ambientales pueden provocar desequilibrios en sustancias químicas cerebrales como la serotonina. Cuando estos niveles fluctúan, se desencadena la crisis de dolor. 

En una ciudad con la variabilidad atmosférica de Monterrey, los pacientes suelen enfrentarse a múltiples detonantes en un solo día: 

  • Calor o frío extremos: Las temperaturas que superan los 40°C o bajan drásticamente en invierno. 
  • Cambios de presión atmosférica: Cruciales durante la llegada de frentes fríos o sistemas de tormenta. 
  • Humedad extrema y aire seco: Factores que alteran la hidratación y la sensibilidad nasal. 
  • Luz solar intensa y resplandor: Especialmente debilitantes en zonas con alta radiación. 

Según el especialista Javier Andrés Galnares Olalde, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el 15% de la población mexicana padece migraña.

“En México, entre una y dos de cada diez personas sufren esta enfermedad”. 

Esto se traduce en que entre una y dos de cada diez personas sufren crisis tan intensas que se ven obligadas a abandonar sus actividades laborales y sociales. 

Aunque la migraña no es causa directa de muerte, el especialista advierte que puede evolucionar hacia un infarto migrañoso, una complicación severa que termina en un infarto cerebral. 

Si las crisis son recurrentes, la consulta con un neurólogo es fundamental para prevenir complicaciones graves. 

Tipos de dolor 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son los tipos de dolores de cabeza: 

  • Cefalea tensional: El dolor es típicamente bilateral, opresivo y de intensidad leve a moderada. No se presentan náuseas y no se agrava con la actividad física.  
  • Cefalea tensional episódica infrecuente: Episodios de cefalea poco frecuentes, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días.  
  • Cefalea tensional episódica frecuente: Episodios frecuentes de cefalea, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días.  
  • Migraña: subtipo de cefalea primaria severa más común. Se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, puede presentarse en minutos u horas, de intensidad moderada a severa; se asocia con náusea y/o vómito y/o sensibilidad a la luz y al ruido, incapacidad. 

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_08_at_5_12_00_PM_f5f0567e31
Fuertes vientos derriban pino navideño de más de 30 metros
EH_UNA_FOTO_1_de37bacc09
Investigan a médico de neurología del IMSS tras denuncia en redes
EH_DOS_FOTOS_4_dab58647f2
Felinos bajan de la sierra en busca de agua en Tamaulipas 
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×