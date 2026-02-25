El clima de Monterrey: un desafío para quienes padecen migraña

La urbe regia es conocida por sus cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas extremas, factores que hoy se identifican como detonantes clave para los pacientes con migraña.

La migraña es más que un simple "dolor de cabeza"; es una condición compleja que afecta a más de 3 mil 100 millones de personas en el mundo.

En México, más de 20 millones de personas viven con esta afección neurológica, la cual representa la segunda causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial.

“La cefalea constituye uno de los motivos de consulta más comunes por el cual las personas acuden a los servicios médicos, pudiendo afectar en cualquier momento hasta al 50% de la población general”, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social en su informe Diagnóstico y Tratamiento de Cefalea Tensional y Migraña.

¿Por qué el clima afecta al cerebro?

La migraña sigue siendo un misterio médico en muchos aspectos, pero se sabe que los cambios ambientales pueden provocar desequilibrios en sustancias químicas cerebrales como la serotonina. Cuando estos niveles fluctúan, se desencadena la crisis de dolor.

En una ciudad con la variabilidad atmosférica de Monterrey, los pacientes suelen enfrentarse a múltiples detonantes en un solo día:

Calor o frío extremos: Las temperaturas que superan los 40°C o bajan drásticamente en invierno.

Cambios de presión atmosférica: Cruciales durante la llegada de frentes fríos o sistemas de tormenta.

Humedad extrema y aire seco: Factores que alteran la hidratación y la sensibilidad nasal.

Luz solar intensa y resplandor: Especialmente debilitantes en zonas con alta radiación.

Según el especialista Javier Andrés Galnares Olalde, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el 15% de la población mexicana padece migraña.

“En México, entre una y dos de cada diez personas sufren esta enfermedad”.

Esto se traduce en que entre una y dos de cada diez personas sufren crisis tan intensas que se ven obligadas a abandonar sus actividades laborales y sociales.

Aunque la migraña no es causa directa de muerte, el especialista advierte que puede evolucionar hacia un infarto migrañoso, una complicación severa que termina en un infarto cerebral.

Si las crisis son recurrentes, la consulta con un neurólogo es fundamental para prevenir complicaciones graves.

Tipos de dolor

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son los tipos de dolores de cabeza:

Cefalea tensional: El dolor es típicamente bilateral, opresivo y de intensidad leve a moderada. No se presentan náuseas y no se agrava con la actividad física.

Cefalea tensional episódica infrecuente: Episodios de cefalea poco frecuentes, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días.

Cefalea tensional episódica frecuente: Episodios frecuentes de cefalea, de localización típicamente bilateral, con dolor tensivo u opresivo de intensidad leve a moderada y con una duración de minutos a días.

Migraña: subtipo de cefalea primaria severa más común. Se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, puede presentarse en minutos u horas, de intensidad moderada a severa; se asocia con náusea y/o vómito y/o sensibilidad a la luz y al ruido, incapacidad.

