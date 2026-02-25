Alta aprobación por operativo contra 'El Mencho', según encuesta

La percepción en seguridad de la ciudadanía mejoró tras el despliegue que dio como resultado la caída del líder criminal más buscado en el mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

De acuerdo con la encuesta realizada por De las Heras Demotecnia, se promedió el operativo federal contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un calificación de 8.3, donde el 69% de las calificaciones se centran entre 8 y 10. Mientras que el resto se concentró entre las calificaciones de 6 y 7.

Mejora percepción de presidenta tras operativo

A través de redes sociales, se estableció que el 88% de las personas se encontraban enteradas de la muerte de "El Mencho" ocurrida este domingo en Tapalpa, Jalisco.

Entre las preguntas se cuestionó sobre que la percepción de la presidenta Claudia Sheinbaum mejoró tras este operativo y se establecieron las siguientes calificaciones:

Mejoró: 48%

Igual de bien: 7%

Igual de mal: 8%

Empeoró: 20%

No sabe / No contestó: 17%

Con una sumatoria entre las respuestas de "Mejoró" e "Igual de bien", la mandataria federal obtuvo una mejor percepción del 55%.

Dicho cuestionamiento se realizó un día después de los hechos, a personas mayores de 18 años.

Previo al despliegue, 48% de los mexicanos confían en Ejército Mexicano

Con el marco del Día del Ejército, se destacó la importancia de la dependencia de seguridad al expresar que el 48% de los mexicanos encuestados confiaban en dicha autoridad.

Hoy, en el Día del Ejército Mexicano, destacamos la importancia de esta institución en la seguridad y estabilidad del país.

El 80% de los resultados mencionaban que estaban a favor del uso del Ejército para combatir al crimen organizado, apoyado por el 85% que creen que es una institución confiable.

Además, se destacó que el 75% de las personas aseguraron que los militares se encuentran capacitados para llevar a cabo sus tareas.

