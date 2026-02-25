Alcalde de Cadereyta deja 'camino de terror' en carretera Reynosa

Como una “zona bombardeada” luce el tramo municipal de la carretera a Reynosa, en Cadereyta, donde el pavimento está muy dañado desde hace años.

Abundantes baches, varillas del concreto hidráulico expuestas y asfalto “acocodrilado” es lo que registra a la altura del kilómetro 33.7 de esta vía, poniendo en riesgo a los miles de conductores que transitan diariamente por la arteria.

Esto ocurre a pesar de que esa vía es una de las conexiones terrestres más importantes del estado, pues por ahí circulan los regios y la mercancía que va a Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas.

En por lo menos cuatro kilómetros, a la altura de la caseta de cobro, hasta cerca de la Refinería de Cadereyta, se pueden observar los daños en la carpeta asfáltica.

La Carretera a Reynosa mide alrededor de 200 kilómetros, de los que 35 son tramo municipal, pues atraviesa Cadereyta.

Por lo tanto, la responsabilidad de repararla recaería en el alcalde Carlos Rodríguez, quien es emanado de las filas de Movimiento Ciudadano, y el cual estaría en vías de buscar la reelección, según ha trascendido.

En un recorrido realizado por El Horizonte, el pésimo estado de la carpeta asfáltica se observa desde la caseta de Cadereyta a la salida del municipio, rumbo a Reynosa.

Los automovilistas tienen que arriesgar no solo su vehículo, sino su vida misma, al pasar por ahí, y el peligro lo viven tanto trabajadores de la zona como pobladores del sector y los turistas.

Baches profundos, cavidades en la superficie de rodamiento, carpeta asfáltica "cacariza" y "cuarteada" y equipamiento destrozado, ese es el rostro de ese peligroso tramo municipal.

Fermín Martínez, comerciante habitante de Monterrey, que usa con regularidad la vía, indicó que es común caer en los baches, principalmente los que están en el acotamiento.

“Hay mucho hoyo, mucho bache; los carros se dañan, los tráileres han caído ahí; esto ya tiene rato, y no se ve que a alguien le interese arreglar esto", dijo el comerciante.

"'El Cuate' nunca se le ha visto por la zona", dijeron los transeúntes que pidieron pronta acción municipal.

“Nunca lo he visto, ¿no?", expresó uno de los automovilistas; "que nos eche la mano... que arregle los baches", demandó.

Juan Montes, habitante de Cadereyta, señaló que él ha sido víctima de esta situación, pues su coche ha resultado dañado al caer en baches.

“Una vez yo caí, hasta ahí llegué. Ahí me quedé una vez, me sacaron unos traileros; uno dice: "Arreglen los baches que hay", pero a uno no le hacen caso... los baches siguen existiendo", lamentó.

"La verdad: hemos batallado mucho tiempo y sigue igual, no le mete mano el gobierno, el municipio", expuso un transportista.

Como en cada Ayuntamiento, el alcalde tiene recursos financieros para tapar los baches y mejorar las vialidades, pero en el caso de Cadereyta, no se sabe a qué los destina.

"Quién sabe, sabrá Dios qué hará con ellos (con los recursos). Es lo mismo de siempre, pasamos seguido y aquí es lo mismo: muchos baches", aseveró otro conductor.

¿En qué quedó la promesa de reparación?

El 31 de enero del año pasado, El Horizonte dio a conocer que ese mismo tramo de la carretera a Reynosa parecía un “camino de terror” debido a los daños que ahí se presentaban.

El día 1 de febrero, la administración a cargo del panista Cosme Leal dijo que le iba a pedir apoyo al estado para la reparación y el secretario de movilidad del estado, Hernán Villarreal, afirmó que sí le entrarían por tratarse de una vía que conecta a la ciudad en medio de las inversiones por el Mundial de futbol.

Pero hasta el momento, eso no se ha concretado y los usuarios se siguen quejando amargamente.

“Se daña la unidad, el camión, se daña la unidad, se daña la suspensión", refirió un conductor.

Cuando alguien cae en un bache, dijo Montes, el municipio no paga daños y perjuicios, y es el propio dueño de la unidad quien tiene que cubrir los costos que implica la reparación.

"Por donde quiera hay baches. Se daña el carro, las llantas, la suspensión", declaró un trailero.

"Se le ha salido una llanta al camión, la suspensión. A todos nos afecta en la carretera", denunció otro automovilista.

Camino bombardeado

Un tramo de la carretera a Reynosa, que está bajo la jurisdicción del municipio, está prácticamente “bombardeado”, pues tiene abundantes baches y acotamientos en malas condiciones. El alcalde Carlos Rodríguez ha brillado por su ausencia.

Tramo de la carretera a Reynosa que está bajo la jurisdicción de Cadereyta: 35 kilómetros

Extensión de tramo con daños por baches: 4

Zona de mayor afectación: a la altura del kilómetro 33.7





Comentarios