Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_baches_cadereyta_8e0608bf9e
Nuevo León

Alcalde de Cadereyta deja 'camino de terror' en carretera Reynosa

Al menos 4 kilómetros del tramo municipal presentan severos daños en la carpeta asfáltica, con el punto crítico ubicado en el kilómetro 33.7

  • 25
  • Febrero
    2026

Como una “zona bombardeada” luce el tramo municipal de la carretera a Reynosa, en Cadereyta, donde el pavimento está muy dañado desde hace años. 

Abundantes baches, varillas del concreto hidráulico expuestas y asfalto “acocodrilado” es lo que registra a la altura del kilómetro 33.7 de esta vía, poniendo en riesgo a los miles de conductores que transitan diariamente por la arteria. 

Esto ocurre a pesar de que esa vía es una de las conexiones terrestres más importantes del estado, pues por ahí circulan los regios y la mercancía que va a Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas.

nl-baches-cadereyta.jpeg

En por lo menos cuatro kilómetros, a la altura de la caseta de cobro, hasta cerca de la Refinería de Cadereyta, se pueden observar los daños en la carpeta asfáltica. 

La Carretera a Reynosa mide alrededor de 200 kilómetros, de los que 35 son tramo municipal, pues atraviesa Cadereyta.  

Por lo tanto, la responsabilidad de repararla recaería en el alcalde Carlos Rodríguez, quien es emanado de las filas de Movimiento Ciudadano, y el cual estaría en vías de buscar la reelección, según ha trascendido. 

En un recorrido realizado por El Horizonte, el pésimo estado de la carpeta asfáltica se observa desde la caseta de Cadereyta a la salida del municipio, rumbo a Reynosa. 

Los automovilistas tienen que arriesgar no solo su vehículo, sino su vida misma, al pasar por ahí, y el peligro lo viven tanto trabajadores de la zona como pobladores del sector y los turistas.

nl-baches-cadereyta.jpeg

Baches profundos, cavidades en la superficie de rodamiento, carpeta asfáltica "cacariza" y "cuarteada" y equipamiento destrozado, ese es el rostro de ese peligroso tramo municipal.  

Fermín Martínez, comerciante habitante de Monterrey, que usa con regularidad la vía, indicó que es común caer en los baches, principalmente los que están en el acotamiento. 

“Hay mucho hoyo, mucho bache; los carros se dañan, los tráileres han caído ahí; esto ya tiene rato, y no se ve que a alguien le interese arreglar esto", dijo el comerciante. 

"'El Cuate' nunca se le ha visto por la zona", dijeron los transeúntes que pidieron pronta acción municipal.  

“Nunca lo he visto, ¿no?", expresó uno de los automovilistas; "que nos eche la mano... que arregle los baches", demandó. 

nl-baches-cadereyta.jpeg

Juan Montes, habitante de Cadereyta, señaló que él ha sido víctima de esta situación, pues su coche ha resultado dañado al caer en baches. 

“Una vez yo caí, hasta ahí llegué. Ahí me quedé una vez, me sacaron unos traileros; uno dice: "Arreglen los baches que hay", pero a uno no le hacen caso... los baches siguen existiendo", lamentó. 

"La verdad: hemos batallado mucho tiempo y sigue igual, no le mete mano el gobierno, el municipio", expuso un transportista.  

Como en cada Ayuntamiento, el alcalde tiene recursos financieros para tapar los baches y mejorar las vialidades, pero en el caso de Cadereyta, no se sabe a qué los destina.  

"Quién sabe, sabrá Dios qué hará con ellos (con los recursos). Es lo mismo de siempre, pasamos seguido y aquí es lo mismo: muchos baches", aseveró otro conductor. 

nl-baches-cadereyta.jpeg

¿En qué quedó la promesa de reparación?

El 31 de enero del año pasado, El Horizonte dio a conocer que ese mismo tramo de la carretera a Reynosa parecía un “camino de terror” debido a los daños que ahí se presentaban.  

El día 1 de febrero, la administración a cargo del panista Cosme Leal dijo que le iba a pedir apoyo al estado para la reparación y el secretario de movilidad del estado, Hernán Villarreal, afirmó que sí le entrarían por tratarse de una vía que conecta a la ciudad en medio de las inversiones por el Mundial de futbol.  

Pero hasta el momento, eso no se ha concretado y los usuarios se siguen quejando amargamente.  

“Se daña la unidad, el camión, se daña la unidad, se daña la suspensión", refirió un conductor. 

nl-baches-cadereyta.jpeg

Cuando alguien cae en un bache, dijo Montes, el municipio no paga daños y perjuicios, y es el propio dueño de la unidad quien tiene que cubrir los costos que implica la reparación. 

"Por donde quiera hay baches. Se daña el carro, las llantas, la suspensión", declaró un trailero.  

"Se le ha salido una llanta al camión, la suspensión. A todos nos afecta en la carretera", denunció otro automovilista. 

nl-baches-cadereyta.jpeg

Camino bombardeado

Un tramo de la carretera a Reynosa, que está bajo la jurisdicción del municipio, está prácticamente “bombardeado”, pues tiene abundantes baches y acotamientos en malas condiciones. El alcalde Carlos Rodríguez ha brillado por su ausencia.  

  • Tramo de la carretera a Reynosa que está bajo la jurisdicción de Cadereyta: 35 kilómetros
  • Extensión de tramo con daños por baches: 4 
  • Zona de mayor afectación: a la altura del kilómetro 33.7

nl-baches-cadereyta.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_18_01_AM_19ffd69b0e
Niños toreros brillan y se lucen en el ruedo
samuel_garcia_sheinbaum_af9c2c190f
Pide Samuel a Sheinbaum ayuda de Morena para Presupuesto 2026
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T133304_299_6b81c05c81
Alcalde encabeza 'Operativo Carrusel' en Cadereyta Jiménez
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×