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Nuevo León

Activan alerta por tormentas y rachas de viento en NL

Autoridades pidieron a la población extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas donde los encharcamientos e inundaciones podrían presentarse

  • 11
  • Abril
    2026

Autoridades meteorológicas alertaron por la llegada de tormentas intensas en el noreste de México, con afectaciones previstas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante las próximas horas.

El pronóstico indica la presencia de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría generar complicaciones principalmente en zonas urbanas.

Lluvias intensas y actividad eléctrica en la región

En un periodo estimado de tres horas, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en distintas regiones del noreste del país.

En Coahuila, las precipitaciones impactarán principalmente en las zonas norte, carbonífera, centro, sureste y la sierra de Arteaga, mientras que en Nuevo León se prevén condiciones similares en las regiones norte, oriente, citrícola, montañosa y el área metropolitana de Monterrey.

Además, se anticipan lluvias con menor intensidad en la región desierto de Coahuila y en la zona sur de Nuevo León, aunque también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Riesgo de granizo, fuertes vientos y torbellinos

El sistema meteorológico también traerá consigo rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en áreas donde se desarrollen tormentas.

En la porción norte de Coahuila no se descarta la posible formación de torbellinos o incluso tornados, lo que eleva el nivel de alerta en esa zona.

Asimismo, existe probabilidad de caída de granizo, lo que podría afectar tanto la movilidad como la infraestructura urbana.

Advierten afectaciones en zonas urbanas

Ante estas condiciones, autoridades pidieron a la población extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas donde los encharcamientos e inundaciones podrían presentarse de manera rápida.

Se recomienda evitar cruzar calles con corrientes de agua, mantenerse informado a través de canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones por viento o lluvia.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará durante las próximas horas, debido a la rápida evolución de estos sistemas en la región.


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