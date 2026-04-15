Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey

La presencia de granizo y tormenta eléctrica se registró en el área de Mederos, al sur de Monterrey.

Esta situación se presentó principalmente en la zona del Campus Mederos de la UANL en donde múltiples vídeos se puede constatar la presencia de lluvia moderada y granizo.

Protección Civil de Nuevo León recomendó a los automovilistas moderar la velocidad, encender las luces del vehículo y extremar precauciones al conducir, además de a la ciudadanía extremar precauciones ante esta situación climatológica.

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