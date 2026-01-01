Podcast
Nuevo León

Secretaría de Medio Ambiente, informa sobre la calidad del aire

Se detectó un aumento en la concentración de partículas contaminantes, consideradas de alto riesgo para la salud de los ciudadanos

  • 01
  • Enero
    2026

Durante las primeras horas de este 2026, la Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo un monitoreo para evaluar las condiciones ambientales tras los festejos de fin de año, particularmente por el uso de pirotecnia durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Incremento dañino para la zona metropolitana


De acuerdo con la dependencia, se detectó un aumento en la concentración de partículas contaminantes, principalmente aquellas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), consideradas de alto riesgo para la salud.

Este incremento estuvo acompañado por diversos factores meteorológicos que favorecieron la acumulación de emisiones contaminantes en la atmósfera, entre estos factores se encuentra la inversión térmica, un fenómeno característico de la temporada invernal que impide la dispersión del aire contaminado al mantenerse atrapado cerca del suelo.

A ello se sumó la estabilidad atmosférica, derivada de la ausencia de viento, lo que provocó que las partículas permanecieran concentradas a nivel de superficie.

La pirotecnia, ¿la verdadera causante?

Las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) señalaron que la Estación Juárez fue la que presentó los niveles más elevados de concentración de partículas durante este periodo.

No obstante, las autoridades ambientales informaron que actualmente se registra una mejoría gradual en las condiciones atmosféricas, mismas que se prevé continúen mejorando conforme avance el día.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente destacó que, con base en los datos del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) y del propio SIMA, la Zona Metropolitana de Monterrey ha mantenido mejores niveles de calidad del aire en comparación con otras entidades del país que también se vieron afectadas por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo.

“Gracias al monitoreo constante de nuestras 15 estaciones, pudimos observar que, a pesar del uso de pirotecnia, la Zona Metropolitana de Monterrey ha mostrado una capacidad de recuperación. No bajaremos la guardia, por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar su uso y a seguir reportando la venta ilegal de pirotecnia a través del 070. Estamos aplicando una política de cero tolerancia a quienes atenten contra nuestro entorno", afirmó el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.

La secretaría agradece a seguir las recomendaciones al no utilizar ni portar cualquier tipo de pirotecnia, para evitar realizar ninguna actividad donde involucre el fuego.


