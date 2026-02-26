Podcast
Nuevo León

Advierten de condiciones favorables para incendios en el noreste

Se estableció que la aproximación de un sistema frontal en interacción con la línea seca en el norte favorecerá a la generación de fuertes vientos

  • 26
  • Febrero
    2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió de posible presencia de incendios por las condiciones climáticas favorables en los próximos dos días en Nuevo León y Tamaulipas.

Y es que la presencia desde este jueves de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, sobre el territorio del noreste de México provocará un ambiente caluroso y mantendrá un tiempo estable y seco.

Asimismo, estableció que la aproximación de un sistema frontal en interacción con la línea seca en el norte favorecerá a la generación de fuertes vientos, en el que se estiman rachas de entre 45 a 55 kilómetros por hora.

Conagua prevé temperaturas superiores a los 38° centígrados

La Conagua incluyó el pronostico de temperaturas por zonas del cada estado, donde el escenario no es favorable, siendo que el área metropolitana prevé la máxima en 38 a 40 grados Celsius.

Mientras que destaca la región Citrícola y Oriente las cuales tiene una estimación de temperatura máxima entre 39 y 41 grados Celsius, que contrastan directamente con las mínimas que oscilarán entre 3 hasta 20 grados en toda la entidad.

Para Tamaulipas las regiones Noreste y Valle del Rio Bravo son las que tendrán este mismo clima, la primera área tendrá las temperaturas más altas de 38 a 40 grados como máxima y de 18 a 20 como mínimas.

En el caso de la segunda será como máximas 32 a 34 y más bajas 20ª 22, una característica importante de este pronóstico es que ni en Nuevo León ni en Tamaulipas se presentaran lluvias.

De esta manera es que ambas entidades tendrán riesgos de incendios por la presencia de las condiciones conocidas como 30, 30, 30; es decir, temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, humedad por debajo del 30% y vientos por encima de los 30 kilómetros por hora.


