Impulsa delegación federal NL estrategia de salud e inversión

En el marco de la estrategia de transformación del sector salud impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los delegados federales en Nuevo León celebraron su reunión mensual de trabajo.

El encuentro tuvo como objetivo central alinear los esfuerzos institucionales para agilizar proyectos estratégicos en beneficio de la entidad.

Revisión de proyectos del IMSS

La bienvenida fue por parte del representante de Gobernación del estado, Héctor Gutiérrez de la Garza e informó que durante la sesión se analizaron los proyectos del IMSS.

“Con la visión transformadora del sector salud de la Presidenta de México, @Claudiashein, los delegados federales en @nuevoleonsostuvimos nuestra reunión mensual, analizando los avances y proyectos del @IMSSNL, presentados por la Dra Miralda Aguilar”, indicó Gutiérrez.

Estas acciones forman parte de la visión federal para modernizar los servicios de salud y ampliar la cobertura médica en uno de los estados con mayor demanda de seguridad social en el país.

Impulso a inversiones y agilización de trámites

Un punto clave de la agenda fue la participación de María Ángela Ramírez Zablah, coordinadora del Comité de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Economía en el estado.

“Nos acompañó la empresaria María Ángela Ramírez Zablah, Coord. del Comité de Promoción de Inversiones de la @SE_mx, en NL, cuya misión para la prosperidad compartida y el Plan México requiere de nuestro apoyo en la agilización de trámites federales”, señaló.

Colaboración interinstitucional y desarrollo industrial

Durante la mesa de trabajo se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional.

En materia de desarrollo industrial, Sergio Almaguer, representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), expuso la relevancia de la propiedad industrial y la protección de los derechos colectivos en Nuevo León.

Con esta reunión, los representantes del gobierno federal en Nuevo León informaron que reafirmaron su compromiso de trabajar de manera transversal para acelerar la competitividad regional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de servicios públicos más eficientes.

