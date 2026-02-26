Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
redes_sociales_fa770ca723
Nuevo León

Piden establecer control parental en redes sociales a menores

La diputada del PAN, Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación,  indicó que en la comisión se aprobó por unanimidad

  • 26
  • Febrero
    2026

Por unanimidad, la Comisión de Legislación en el Congreso del Estado aprobó que la iniciativa que busca que los menores de 15 años no tengan acceso directo a las redes sociales sea remitida a la Cámara de Diputados.

Esta propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Tomás Montoya, la cual dice que el uso excesivo de redes sociales en menores de edad los expone a delitos como el ciberacoso, sextorsión o la exposición a contenidos violentos o sexualizados, lo que genera un efecto negativo en los menores.

“Lo que buscamos es fortalecer el interés superior de la niñez; las redes sociales, desde luego, tienen muchas ventajas, nos acercan a la democratización de la información; sin embargo, debemos reconocer, en atención a ese interés superior de la niñez, que las redes sociales no son para los niños.

“Entonces lo que nosotros buscamos es poner un límite para que entre los 14 años hacia abajo no puedan usar las redes sociales estos menores si no tienen el consentimiento de un padre y, bueno, pues esto es algo que ya se está implementando en otras partes”, dijo Tomás Montoya.

Tomas Montoya

La diputada del PAN, Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación,  indicó que en la comisión se aprobó por unanimidad y aún falta que pase al pleno para que se apruebe mandarse al Congreso de la Unión.

“La redes sociales están afectando a nuestros hijos; sí es una herramienta muy importante para el crecimiento de ellos, pero al final del día les afecta en su salud mental.

“Esta exposición que tienen los menores de 15 años a las redes sociales y hay una preocupación al contenido al que están expuestos”, dijo Claudia Caballero.

claudia caballero.jpeg

La iniciativa es una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se establezca el control parental en redes sociales para los menores de 15 años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sandra_2_9cc87d3c25
Sandra Echeverría denuncia fraude por falsa inversión
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles
738d048e_c769_4b11_94cb_806b9583a14f_ad4f4c0c13
Trailero trata de ganarle el paso al tren y termina chocado
publicidad

Últimas Noticias

sarampion_11_mil_casos_53b4767870
Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México
julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×