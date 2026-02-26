Piden establecer control parental en redes sociales a menores

Por unanimidad, la Comisión de Legislación en el Congreso del Estado aprobó que la iniciativa que busca que los menores de 15 años no tengan acceso directo a las redes sociales sea remitida a la Cámara de Diputados.

Esta propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Tomás Montoya, la cual dice que el uso excesivo de redes sociales en menores de edad los expone a delitos como el ciberacoso, sextorsión o la exposición a contenidos violentos o sexualizados, lo que genera un efecto negativo en los menores.

“Lo que buscamos es fortalecer el interés superior de la niñez; las redes sociales, desde luego, tienen muchas ventajas, nos acercan a la democratización de la información; sin embargo, debemos reconocer, en atención a ese interés superior de la niñez, que las redes sociales no son para los niños. “Entonces lo que nosotros buscamos es poner un límite para que entre los 14 años hacia abajo no puedan usar las redes sociales estos menores si no tienen el consentimiento de un padre y, bueno, pues esto es algo que ya se está implementando en otras partes”, dijo Tomás Montoya.

La diputada del PAN, Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación, indicó que en la comisión se aprobó por unanimidad y aún falta que pase al pleno para que se apruebe mandarse al Congreso de la Unión.

“La redes sociales están afectando a nuestros hijos; sí es una herramienta muy importante para el crecimiento de ellos, pero al final del día les afecta en su salud mental. “Esta exposición que tienen los menores de 15 años a las redes sociales y hay una preocupación al contenido al que están expuestos”, dijo Claudia Caballero.

La iniciativa es una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se establezca el control parental en redes sociales para los menores de 15 años.

