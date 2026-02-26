Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Nuevo León cumple con Ley de Coordinación Fiscal

En el listado de entidades federativas que no atendieron estas medidas aparecen estados como Michoacán, Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala, entre otros

  • 26
  • Febrero
    2026

Nuevo León refrendó su compromiso con la transparencia financiera, informó la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado al destacar que la entidad cumplió en tiempo y forma con los reportes de información que exige la Ley de Coordinación Fiscal.

Eso le permitió no figurar en el listado de entidades con incumplimientos publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entidades señaladas por incumplimiento

De acuerdo con la publicación oficial, en el listado de entidades federativas que no atendieron estas medidas aparecen estados como Michoacán, Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala, entre otros, al no cumplir con la entrega de información financiera correspondiente.

En el documento se precisa: “Las entidades señaladas incumplieron con la obligación de remitir los informes establecidos por la normatividad aplicable, lo que impacta en la ministración de recursos federales”.

Entrega oportuna de documentación

En contraste, el gobierno de Nuevo León informó que cumplió correctamente con los reportes de información financiera que exige la ley, por lo que no fue incluido en dicha relación.

Esta condición, explicó la administración estatal, obedece al seguimiento puntual de los lineamientos federales y a la entrega oportuna de la documentación requerida.

Impacto en recursos para municipios

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, la Secretaría de Hacienda señaló que “esto representa que el dinero que envía la federación llegue directamente a los municipios sin retrasos”.

Asimismo, añadió que este cumplimiento refleja orden administrativo y la prioridad de garantizar la transparencia, asegurando que los recursos públicos se utilicen para el bienestar de la población.


Comentarios

